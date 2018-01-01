Резиденция с круглосуточной охраной и торговым центром рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Didim, Турция

от €235,000

Удивительный Вид на море Дуплекс Для Продажи в Акбуке – Потрясающий Второй Дом в Турции Потрясающий вид на море Дуплекс Продажа в Акбуке – 4 спальня дуплекс квартира на продажу на красивом комплексе в Акбуке. Акбук продолжает оставаться восходящей звездой рынка недвижимости каждый день в регионе Дидим с его воздухом, морем, пляжем, гаванью Акбук и плановой системой расселения. Это место предпочитают те, кто хочет послушать тишину зеленого и синего цвета в популярных местах, таких как Сапли Ада, Сахте Сеннет и залив Казикли. Акбук является домом для популярных отелей, курортов, баров, ресторанов и оборудованных пляжных мероприятий. Расположен на хребте холмов Акбук в эксклюзивном комплексе с панорамным видом на море. Вы сможете жить мирной и безопасной жизнью со своей семьей вдали от толп города с видом на море и природу. Идеально подходит как для отдыха, так и для круглогодичного дома. В этом регионе, который сохраняет свою естественность с меньшим количеством строительства, у вас будет возможность жить здоровым образом с его сосновыми лесами и горными пейзажами и большим количеством насыщенного кислородом воздуха. Когда вы входите в идеальную 4-комнатную квартиру, длинный коридор и глянцевая серая напольная плитка приветствуют вас. Есть роскошная и стильно оформленная семейная ванная комната с душевыми шкафами, напольной и настенной керамикой, душевой кабиной, подготовленной из качественных материалов и первоклассного мастерства. Через длинный коридор есть гостиная и кухня открытой планировки. Кухонная зона L-образной формы находится на правой стороне просторного салона. Большие раздвижные двери гостиной открываются на балкон очень хорошего размера с потрясающим видом на море и бассейн. Вы можете легко создать зону, где можно поесть и позагорать на балконе. На этом этаже вы также найдете большую спальню хорошего размера. На этаже grouund вы найдете 3 большие спальни все двойной размер и еще одна семейная ванная комната. Главная спальня снова имеет выход на большой балкон с потрясающим видом на море и бассейн. В комплексе есть большой общий бассейн, огромная общая терраса для принятия солнечных ванн, большой общий сад, 24/7 CCTV. Он находится в 2 км от пляжа и центра города. Просторные потрясающие двухуровневые апартаменты предлагаются рынку недвижимости полностью меблированными и готовыми к заселению. Мы можем предоставить субсидированную инспекционную поездку для всех, кто серьезно заинтересован в покупке недвижимости в регионах, где мы продаем недвижимость… С прекрасным климатом, гостеприимными людьми и сказочными свойствами, Турция должна быть вашим первым выбором для вашего дома на солнце. Хотя вы можете просматривать объекты недвижимости через наш веб-сайт и информационные пакеты, ничто не может сравниться с качеством и образом жизни, которые вы покупаете. Вообще говоря, инспекционная поездка длится 3 или 4 дня, что обычно достаточно долго, чтобы один из наших преданных советников провел вас через весь процесс, от просмотра недвижимости до оказания вам помощи в законности. Мы будем там, чтобы приветствовать вас из аэропорта, пока вы не уедете. Ваши инспекционные поездки полностью сопровождаются, и мы гордимся тем, что заботимся о наших клиентах. Чтобы увидеть, что эта страна может предложить вам, забронируйте поездку через одного из наших консультантов. ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС ОБ АКБУКЕ Акбук - одна из скрытых жемчужин Турции, расположенная на юго-западном побережье Эгейского моря. Город прекрасно расположен в красивом заливе, окруженном защищенными сосновыми лесами и оливковыми рощами. Акбук - это небольшой город, который продолжает развиваться благодаря тщательному планированию и имеет удивительный залив, где вы можете слушать тишину и наблюдать закат. Это всего в 20 минутах езды от хорошо известного курорта Алтинкум, и менее чем в 90 минутах езды от аэропорта Бодрум. Акбук также имеет самое высокое соотношение кислорода и самую низкую влажность в Турции. Это сделало бы Акбук идеальным местом для покупки недвижимости для людей, страдающих от проблем со здоровьем, таких как астма, ревматизм и диабет. Как рекомендует врач, живу в районе Акбук. Вид на море и горы, окружающие Акбук, захватывает дух, а морской бриз и мягкие песчаные пляжи идеально подходят для жаркого летнего дня. В сочетании с доступной местной кухней и непрекращающимся гостеприимством местных жителей, Акбук оставит неизгладимое впечатление у тех, кто посещает. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Лодочные прогулки, подводное плавание, Рыбалка, верховая езда, аквапарк и водные виды спорта. МЕСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ Банковские/кассовые пункты, Врачи, химик, супермаркеты. Местный Пазар поставляет свежие продукты. Интернет-кафе, рестораны, бары и кафе. Пляжные клубы для вашего отдыха. Марина, прокат автомобилей и многие другие удобства. Надежный сервис такси. Частое недорогое местное автобусное сообщение. НАБЛЮДЕНИЕ Храм Аполлона Древний город милет Дом Девы Мери Эфес ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОСМОТР ЭТОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ДРУГИХ ПОДОБНЫХ ВАРИАНТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОЗВОНИТЕ НАМ СЕЙЧАС