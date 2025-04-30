Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Оба, Турция

Продается пентхаус в центре Алании, расположенный в районе Джикджилли. Эта недвижимость в небольшом тихом блоке, всего 12 квартир в одном блоке. Пентхаус в центре рядом с пляжемЕсли вы ищете большую квартиру рядом со всеми удобствами, пляжем и ресторанами по доступной цене, эта недвижимост…