Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

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Предлагаются квартиры с панорамным видом на море и Принцевы острова.
Резиденция располагает ресторанами и кафе, кинотеатром, детскими игровыми комнатами, тренажерным залом, магазинами, гаражом и парковкой, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Удобства и оснащени…
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Вашему вниманию предлагаем новые апартаменты в современном комплексе в самом знаменитом районе Алании - Оба. Оба - один из самых известных туристических центров Аланьи, пользующийся популярностью у представителей Скандинавских стран. Комплекс находится в самом сердце района Оба. До аэропорта…