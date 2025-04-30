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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$180,569
18.05.2025
$182,155
17.05.2025
$181,484
16.05.2025
$181,605
14.05.2025
$183,067
13.05.2025
$181,115
11.05.2025
$180,724
10.05.2025
$181,327
09.05.2025
$179,855
08.05.2025
$179,200
07.05.2025
$179,820
14.04.2025
$179,014
13.04.2025
$179,119
12.04.2025
$179,785
11.04.2025
$183,850
10.04.2025
$184,598
09.04.2025
$185,525
08.04.2025
$185,410
06.04.2025
$185,519
05.04.2025
$183,829
04.04.2025
$186,285
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19
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Медиа Медиа
ID: 4743
ID новостройки на Realting
In CRM: 2282209
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной и парной, тренажерным залом, гаражом, круглосуточной охраной.

Окончание строительства - 2024 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Торговый центр - 17 минут
  • Станция метро - 1 минута
  • Университет - 14 минут
  • Клиника - 2 минуты
  • Парк - 5 минут

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и гаражом рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$180,569
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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