Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.

Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет комфорт и роскошь современной жизни.

Этот проект, построенный на большом участке площадью 17.929 м2, включает в себя в общей сложности 467 квартир планировкой от и 15 коммерческих площадей с вариантами квартир.

Комплекс находятся в 300 м от трамвая и шоссе Е-5, в 350 м от метробуса, в 1 км от частной больницы, в 2 км от торгового центра Olivium, в 3 км от Мраморного моря, в 5 км от площади Султанахмет, в 8 км от площади Эминеню и в 32 км от международного аэропорта Стамбула.

Также рядом расположены кафе, рестораны, банки, больницы, университеты и т.д.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.



Инфраструктура:

Зеленые зоны

Декоративные бассейны

Беседки

Тренажерный зал

Баскетбольные и футбольные поля

Турецкая баня и Сауна

Детские игровые площадки

Управляющий комплексом

Крытая и открытая автостоянка

Камера видеонаблюдения

Охрана 24/7



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