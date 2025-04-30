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Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.

Зейтинбурну, Турция
от
$300,000
BTC
3.5684403
ETH
187.0372115
USDT
296 605.3517492
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26129
ID новостройки на Realting
In CRM: 1189
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект возвышающийся в Зейтинбурну, одном из уникальных районов Стамбула, предлагает идеальный вариант для тех, кто ищет комфорт и роскошь современной жизни.

Этот проект, построенный на большом участке площадью 17.929 м2, включает в себя в общей сложности 467 квартир планировкой от и 15 коммерческих площадей с вариантами квартир.

Комплекс находятся в 300 м от трамвая и шоссе Е-5, в 350 м от метробуса, в 1 км от частной больницы, в 2 км от торгового центра Olivium, в 3 км от Мраморного моря, в 5 км от площади Султанахмет, в 8 км от площади Эминеню и в 32 км от международного аэропорта Стамбула.

Также рядом расположены кафе, рестораны, банки, больницы, университеты и т.д.

Окончание строительства: 4-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Зеленые зоны
  • Декоративные бассейны
  • Беседки
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольные и футбольные поля
  • Турецкая баня и Сауна
  • Детские игровые площадки
  • Управляющий комплексом
  • Крытая и открытая автостоянка
  • Камера видеонаблюдения
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Апартаменты в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$300,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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