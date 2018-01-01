Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция

Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.
В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.
Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.Расположение и объекты поблизости
Расстояние:
Транспорт
Торговые центры рядом
Учебные заведения рядом
Больницы