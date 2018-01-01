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Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€648,488
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9
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О комплексе

Жилой комплекс расположен на участке 13 000 м2, из которого 65% - зеленые насаждения. В проекте есть 5 блоков с квартирами и 9 вилл.

В комплексе есть различные планировки юнитов - квартиры с 2-3-мя спальнями и виллы с 5 спальнями.

Помимо жилых апартаментов и бассейна, в проекте есть другие удобства: паровая баня, сауна, спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка, библиотека и конференц-зал.

Расположение и объекты поблизости

Расстояние:

Транспорт

  • Автобусная остановка - 5 мин
  • Станция метро - 15 мин
  • Аэропорт им. Сабихи Гёкчен - 6 мин
  • E-5 - 5 мин

Торговые центры рядом

  • Пендория - 6 км
  • Виапорт - 4 км
  • Атлас - 8 км

Учебные заведения рядом

  • Vega Schools
  • Doga Koleji всего в 5 минутах ходьбы
  • Университет Малтепе
  • Университет Йедитепе
  • Университет Мармара

Больницы

  • Больница Emsey – всего в 5 минутах ходьбы
  • VM Medical Park – в 15 минутах езды на машине
  • Больница Medipol
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Апартаменты и виллы в жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом, Пендик, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€648,488
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