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Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€362,477
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О комплексе

Предлагаются квартиры с балконами.

Резиденция располагает фитнес-залом, баскетбольной площадкой, гаражом и парковкой, пешеходными и велосипедными дорожками, детскими площадками, зоной барбекю, садами.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Полы с подогревом
  • Встроенная кухонная бытовая техника (духовой шкаф, электрическая варочная панель, вытяжка)
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в центре Стамбула, рядом с парками и зелеными зонами, торговыми центрами, университетами и больницами.

  • Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
  • Трамвайная линия Т5 - 350 метров
  • Автобусная остановка - 80 метров
  • Станция метро - 900 метров
  • Площадь Таксим - 10 км (20 минут езды)
  • Аэропорт Стамбула - 29 км (22 минуты езды)
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новая резиденция с фитнес-залом и детскими площадками в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€362,477
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