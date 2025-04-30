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  4. Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.

Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.

Сарыер, Турция
от
$321,000
BTC
3.8182311
ETH
200.1298163
USDT
317 367.7263717
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26142
ID новостройки на Realting
In CRM: 1094
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

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Апартаменты в комплексе Dap Yeni Levent - дешевле чем у других брокеров на 235.000 USD !

Проект, отличающийся тем, что находится на холме высотой 35 метров с видом на белградские леса в коммерческом и финансовом центре Стамбула напротив Стадион Галатасай Сарай.

Этот проект для тех, кто ищет здоровую жизнь среди зелени и фруктовых деревьев, не выходя за пределы центр города Стамбула.

Район Сарыер является одним из старейших и крупнейших районов Стамбула, а в прошлом он назывался городом богатым, и в нем находится самый большой лес в Турции и самая защищенная от землетрясений территория.

Площадь проекта 103.000 м2 из них 65% занимает зеленые насаждения и сады, комплекс состоит из 16 блоков, этажность от 8-и до 10-и этажей, всего 528 квартир с различными планировками от 1+1 до 4+1 дуплексы с собственным бассейном, площадь квартир начинается от 69 м2 до 398 м2.

Расположение комплекса имеет чрезвычайно важное стратегическое значение, поскольку оно расположено непосредственно рядом с шоссе TEM, до аэропортом Стамбула 25 минут, в 7 минутах от пролива Босфор, 15 минут от первого моста, 12 минут от второго моста, рядом торговые центры, международные государственные и частные университеты, школы и больницы.

Окончание строительства: декабрь 2024 года.


Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Турецкие бани
  • Джакузи
  • Массажные кабинеты
  • Кафе и Рестораны
  • Роскошное лобби
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция

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Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.
Сарыер, Турция
от
$321,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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