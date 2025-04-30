Жилой комплекс Элитные апартаменты в центре Стамбула в комплексе Dap Yeni Levent.

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Проект, отличающийся тем, что находится на холме высотой 35 метров с видом на белградские леса в коммерческом и финансовом центре Стамбула напротив Стадион Галатасай Сарай.

Этот проект для тех, кто ищет здоровую жизнь среди зелени и фруктовых деревьев, не выходя за пределы центр города Стамбула.

Район Сарыер является одним из старейших и крупнейших районов Стамбула, а в прошлом он назывался городом богатым, и в нем находится самый большой лес в Турции и самая защищенная от землетрясений территория.

Площадь проекта 103.000 м2 из них 65% занимает зеленые насаждения и сады, комплекс состоит из 16 блоков, этажность от 8-и до 10-и этажей, всего 528 квартир с различными планировками от 1+1 до 4+1 дуплексы с собственным бассейном, площадь квартир начинается от 69 м2 до 398 м2.

Расположение комплекса имеет чрезвычайно важное стратегическое значение, поскольку оно расположено непосредственно рядом с шоссе TEM, до аэропортом Стамбула 25 минут, в 7 минутах от пролива Босфор, 15 минут от первого моста, 12 минут от второго моста, рядом торговые центры, международные государственные и частные университеты, школы и больницы.

Окончание строительства: декабрь 2024 года.



Инфраструктура:

Бассейны

Турецкие бани

Джакузи

Массажные кабинеты

Кафе и Рестораны

Роскошное лобби

Кинотеатр под открытым небом

Охрана 24/7



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