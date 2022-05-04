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Esenyurt Istanbul Apartments Project

Мраморноморский регион, Турция
от
€222,811
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12
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами. Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах. Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций. Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта. Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Esenyurt Istanbul Apartments Project
Мраморноморский регион, Турция
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€222,811
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Stay Property
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