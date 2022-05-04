Esenyurt Istanbul Apartments Project

Почему это свойство؟
Проект находится в одном из самых важных европейских районов Стамбула, рядом с объектами и сервисными центрами.
Он находится недалеко от двух жизненно важных артерий Стамбула, TEM и E- 5, наиболее важных транспортных узлов в городе на двух континентах.
Новый аэропорт Стамбула находится в нескольких минутах ходьбы от проекта, что увеличивает его стоимость недвижимости и инвестиций.
Потрясающий вид на озеро Кукукчекмеце, долины, плато и ручьи, окружающие территорию проекта.
Адаптируемые предложения рассрочки с готовыми документами, которые соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Выставлена на продажу квартира в Махмутларе.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 70 м2, а расстояние до пляжа 30 метров.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Предлагаются виллы с бассейнами, балконами и живописным видом на горы.
Окончание строительства - май 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей
Качественная сантехника
Качественное напольное покрытие
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном спокойном районе, недалеко от достопримечательностей, пляжа и старого города.
Предлагаем вам новые квартиры в Европейской части Стамбула – район Башакшехир. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 59,62 до 103,67 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!