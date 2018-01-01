Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

94 квадратных метра зеленой территории приходится на одну квартиру этого объекта. Ботанический сад и искусственное озеро в собственном дворе обеспечат жизнь в гармонии с природой в самом сердце стамбульского района Бахчелиэвлер.
При этом добраться из района в любую точку Стамбула не составит труда. Он удобно соединен с основными транспортными артериями города. Доехать до Бакыркёя можно за 12 минут, а до Таксима — за 25 минут.
Район насыщен социальной инфраструктурой. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса расположены сразу три клиники. А за четыре минуты можно дойти до ближайшего университета, что делает объект особенно удобным для проживания студентов. В пределах 15 минут ходьбы от комплекса расположены сразу четыре торговых центра.
Объект занимает площадь 120 тысяч квадратных метров. Площадь зеленых насаждений составляет 42 тысячи квадратных метров. Всего в жилом комплексе 11 корпусов, 796 апартаментов и 29 коммерческих объектов. Наиболее распространены планировки типа 2+1 и 3+1 — для покупки доступны более 300 квартир каждого из этих типов. Также в жилом комплексе есть 80 апартаментов 4+1 и одна квартира 5+1 для большой и дружной семьи.
В каждой квартире есть балкон. А в каждом корпусе есть просторная общая терраса, где приятно отдыхать и любоваться открывающимися пейзажами в погожий день.
На объекте есть большая парковка, которая рассчитана на 1700 машиномест. Многие из них оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Внутренняя социальная инфраструктура представлена крытым и открытым бассейнами, собственной улице с магазинами, беговыми дорожками и площадкой для йоги, а также кинотеатром под открытым небом.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кючюкчекмедже.В жилом комплексе представлены дуплексы следующих планировок: 2+1, 3+1.Площадь апартаментов от 107 до 197 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
Чешме - самый красивый полуостров на побережье Эгейского моря, его ценность растет с каждым днем. Проект расположен на мысе Фенер в центре Чешме, всего в нескольких минутах ходьбы от пристани для яхт, развлечений, кафе и ресторанов. Этот проект уникален по своей архитектуре и полностью отличается от остальных, он предлагает вам и вашим близким привилегированный уровень жизни.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Месме Марина ...... 2 км
Бухта АЯ ЙОРГИ ..... 5 км
Ататюркская образовательная и педагогическая больница .......... 6 км
ALTIN YUNUS Марина ....... 7 км
Отель ШЕРАТОН ...... 10 км
Пляж ILICA ....... 11 км
ALAÇATI рынок ...... 12 км
PAŞALİMANI залив ...... 15 км
Порт ALAÇATI Марина ..... 16 км
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
- Открытый бассейн
- Детский бассейн
- кафетерий
- Закрытая парковка
- Фитнес, пилатес и центры йоги
- Спа и сауна
- раздевалки для мужчин и женщин
- Лобби и гостиный уголок
- Безопасность 24 часа
- Система видеонаблюдения
ОБОРУДОВАНИЕ
- Встроенная техника
- Система отопления и охлаждения VRV
- Счетчики воды и электричества
- Генератор
- Крытая парковка с автоматической системой считывания номеров
- Террасы
- Частный сад на первом этаже квартир
- Автоматическая система полива на всех террасах и коммунальных садах
БЕЗОПАСНОСТЬ
- Запись и архивирование с камер наблюдения во всех общественных местах и на входах
- Пожарная сигнализация и автоматическая система пожаротушения
- Пожарные шкафы на этажах
- охранная сигнализация, детекторы воды и огня, видеофон в квартирах
ОБЩИЕ УСЛУГИ
- Профессиональное обслуживание жилого комплекса
- Техническое и гигиеническое обслуживание бассейнов
- Очистка и обслуживание общих зон
- Услуги по уборке и обслуживанию пляжа
УСЛУГИ ПРИЕМКИ И КОНЦЕРЖА
- Квартира ( 10:00 - 22:00 )
- Услуги бронирования ( рестораны, концерты, авиабилеты )
- Проснись позвони
- Газета / доставка хлеба
- вызвать скорую помощь ( врач, медсестра )
- автомойка
- Прокат автомобилей, обслуживание в аэропорту, VIP-трансфер
ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
- Бесплатный Wi-Fi
- Игровая комната
- Пирс
- Музыкальные передачи
- американский бар*
- Душевые и раздевалки
Проект состоит из 70 квартир с различными макетами от 1 + 1 до 4 + 1.
Квартира отснятая
1 + 1
104 м2 брутто
2 + 1
144 м2 брутто
3 + 1
246 м2 брутто
4 + 1
460 м2 брутто