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Новая резиденция с бассейном рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€642,700
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О комплексе

Резиденция располагает спортивной площадкой, беговой дорожкой, детской площадкой, фитнес-центром, крытым бассейном, сауной.

Окончание строительства - декабрь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Гавань - 4 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 3 минуты
  • Больница - 6 минут
  • Колледж - 8 минут
  • Аэропорт - 20 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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€642,700
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