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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$1,76 млн
;
20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26289
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457997
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Комплекс располагает различными общими зонами, созданными с особым вниманием к деталям, откуда жильцы 95 вилл смогут унести приятные воспоминания.

  • крытый бассейн
  • сауна
  • парная
  • фитнес-зал
  • многофункциональный зал
  • открытый бассейн
  • зона барбекю
  • открытые спортивные площадки
Расположение и объекты поблизости
  • Университет - 3 км
  • Детский сад - 4 км
  • Школа - 7 км
  • Больница - 12 км
  • Торговый центр - 12 км
  • Гавань - 17 км
  • Станция метробуса - 11 км
  • Аэропорт Стамбула - 37 км

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и спортивными площадками, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$1,76 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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