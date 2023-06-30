  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция

Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€424,778
;
17
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает большими зелеными зонами, гаражом, крытым и открытым бассейнами, сауной и парной, тренажерным залом, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с международными школами, больницами, ресторанами и пляжем.

  • Станция метробуса - 2 км
  • Пляж - 500 метров
  • Центр города - 37 км
  • Торговый центр - 3 км
  • Школа - 3 км
  • Автобусная остановка - 600 метров
  • Аэропорт - 40 км
  • Автомагистраль Е-5 - 3 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс эксклюзивных вилл с видом на море и бассейнами, Коджаэли, Турция
Kazandere, Турция
от
€1,59 млн
Жилой квартал Апартаменты в престижном стремительно-развивающемся районе
Авсаллар, Турция
от
€145,000
Жилой комплекс Апартаменты на стадии строительства в Анталии, район Алтынташ
Аванос, Турция
от
€106,482
Жилой комплекс Новый комплекс камформ класса в Оба
Каракокали, Турция
от
€156,000
Резиденция Шикарная резиденция в центре Стамбула
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,13 млн
Вы просматриваете
Высококачественная резиденция с бассейнами и зелеными зонами в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€424,778
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры комфорт-класса в районе Кестель
Жилой комплекс Квартиры комфорт-класса в районе Кестель
Yaylali, Турция
от
€176,000
Сдача в: 2023
Комфортабельный жилой проект расположен в элитном и развивающемся районе Алании - Кестель, где есть пляжи, горы и зеленые леса. Комплекс находится недалеко от улицы, пляжа и реки Дим. Этот жилой проект, состоящий из 5 этажей и 20 квартир, предлагает жилые помещения от 1+1 до 4+2. Проект представляет собой небольшой уютный жилой комплекс с инфраструктурой комфорт-класса. Расстояние до моря составит 750 метров, до центра Алании 6 км, а до аэропорта Газипаша 35 км. Завершение строительства ожидается в сентябре 2023 года. Успейте приобрести недвижимость на выгодных условиях!
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Жилой комплекс Подходит для ВНЖ 75+
Mut, Турция
от
€64,000
Площадь 70–120 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Застройщик: NSM
г. Мерсин Шикарный комплекс в районе ТЕСЕ. Газифицированный район. Чистая набережная Вся транспортная развязка Детские сады/школы Пекарня Рестораны Кафе с турецкой кухней   Одноблочный четырнадцатиэтажный дом Двухкомнатные квартиры – 55 М2 Трехкомнатные квартиры – 70 М2 Центральная система природного газа – Подогрев пола Использовано теплостойкое бимс Умная система лифта Полный генератор   Особенности внутренней отделки.    Подвесной потолок Кухонные шкафы Вестибюль Оборудованные санузлы Стальная наружная дверь Стеклопакеты на ПВХ окнах Стены покрашены водостойкой краской Сантехника первого класса Душевая кабина первого класса  Особенности социальной зоны. Открытый бассейн и аквапарк Открытая парковка Детская игровая площадка Беседка Детская игровая площадка Баскетбольная площадка Расстояние до моря: 700 метров по прямой ! Дата начала: 30.06.2023 года Дата окончания: 31.12.2024 года Первый взнос 50 %, остальное в рассрочку % до окончания строительства
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Жилой комплекс Апартаменты в масштабном проекте с полной инфраструктурой район - Оба
Алания, Турция
от
€139,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 52 до 184 квадратных метров. Расстояние до моря 2500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Realting.com
Перейти