Современная комфортабельная резиденция с двумя бассейнами и детским садом, Стамбул, Турция

Предлагаются различные квартиры с панорамным видом на море и острова.
Резиденция располагает двумя крытыми бассейнами, трехуровневой парковкой, конференц-залом, детским садом, большой ухоженной территорией, детскими и спортивными площадками, фитнес-центром, спа, сауной, турецкой баней, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - первый квартал 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 15 минутах езды от международного аэропорта, в пешей доступности от станции метро, рядом с торговыми центрами, университетами и больницами.