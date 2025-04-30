Жилой комплекс Tema Istanbul

Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города!

Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ваших потребностей.

Величайший привилегия нашего проекта - более 65% территории, занимаемой ландшафтными зонами. Это слияние природы и города создает уникальную гармоничную атмосферу. Идите по внутренней линии инфраструктуры, наслаждаясь прогулками на протяжении целого километра!

Центр нашего проекта напоминает олимпийскую деревню с 5 теннисными кортами, футбольным полем, баскетбольными площадками и трёх открытыми бассейнами. И зимой вы не останетесь без купания, ведь у нас есть крытый бассейн! Социальные объекты включают 5 игровых зон для детей, тренажерный зал, сауну и турецкую баню. Это место, где забота о здоровье и благополучии каждого жителя - приоритет.

Три станции метро на границах проекта обеспечивают прямое соединение с аэропортом и центром города, районом Шишли, и Мармарай. Никогда ещё передвижение по городу не было таким простым и удобным.

Проект сопровождается строительством частных университетов, международных школ, медицинских центров, государственных школ, культурных центров, библиотек и двух мечетей.

Вокруг проекта также есть государственные и частные больницы. А всего в нескольких шагах от ЖК будущего будет располагаться одна из самых больших развлекательных площадок в Стамбуле, напоминающая Disney Land.

В проекте 137 блоков, более 2200 квартир с разнообразными планировками от 1+1 до 4+1. Тапу уже готово и подходит для получения гражданства. Всего в 30 минутах от аэропорта Стамбула и с прямым доступом к шоссе TEM.

Скоро откроются 3 станции метро.

Это наше видение жизни в гармонии с природой и городом, с социумом и собственной личностью. Этот проект не просто место для жизни, это Ваш личный уголок, в котором жизнь процветает. Присоединяйтесь к нам, и пусть этот проект станет Вашим новым домом!