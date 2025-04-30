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  4. Жилой комплекс Готовые квартиры от ведущего застройщика Стамбула.

Жилой комплекс Готовые квартиры от ведущего застройщика Стамбула.

Картал, Турция
от
$380,800
BTC
4.5295402
ETH
237.4125671
USDT
376 491.0598204
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26128
ID новостройки на Realting
In CRM: 1087
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал
  • Метро
    Soğanlık (~ 500 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Наличие и стоимость апартаментов уточняйте у наших специалистов.

В последние годы район Картал стал привлекать все больше и больше внимания как для инвестиций, так и для жизни.

Жилой комплекс строится на площади 40.000 м2 и площадь ландшафта 29.000 м2. Месторасположение район Картал, микрорайон Эсентепе. Проект, подходящий для инвестиций и получения Турецкого гражданства.

Комплекс состоит из 12 блоков по 14 этажей в каждом блоке, всего 865 квартир, в проекте представлены планировки от 1+1 до 4+1, площадь квартир начинается от 78 м2 до 213 м2.

Все квартиры сдаются с полной отделкой, которая будет выполнена в соответствии с высочайшими стандартами качества.

В стоимость входит - бытовая техника, кондиционеры, система умный дом.

Окончание строительства:

1st stage: ready to move
2nd stage: ready to move 
3rd stage: December 2025


Инфраструктура:

  • Крытый плавательный бассейн
  • Детские игровые площадки
  • Сауна и Турецкая баня
  • Фитнес-центр
  • Футбольное поле
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Пешеходные дорожки
  • Парковка в гараже
  • Охрана и камеры CCTV работающие 7/24


Прекрасное месторасположение:

  • Станция метро Соганлы - 1 минута ходьбы
  • Трасса E5 - 1 мин ходьбы
  • Идо - Паром на котором можно доехать до всех Марин и портов Стамбула - 8 минутах ходьбы
  • Пристань для яхт - 8 минут
  • Частная больница - 5 минут
  • Государственный Университет - 7 мин


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Готовые квартиры от ведущего застройщика Стамбула.
Картал, Турция
от
$380,800
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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