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  4. Жилой комплекс Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.

Жилой комплекс Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.

Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
BTC
2.4384342
ETH
127.8087612
USDT
202 680.3236953
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26760
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Для инвесторов:

3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год.
7-ь лет пульная система - распределения прибыли это 40% от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории.

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и является неотъемлемой частью договора.
Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

  • Апартаменты 1+1 от 205.000 USD
  • Апартаменты 2+1 от 315.000 USD


Апартаменты продаются полностью меблированные!

Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments на 10 лет.

В продаже есть пакеты квартир для получения Гражданства Турции - уточняйте.


Комплекс расположен практически на стыке трех районов, Кучукчекмедже, Бахчелиевлер, Бакыркей, бизнес районом Bas?n Ekspres, в 5 минутах езды от Метробусной линии главной магистрали Е5 и ТЕМ.

На территории комплекса 2 блока, который обьеденены между собой и расположился на территории 29.962 м2, 17 этажей вместе с подземной парковкой, всего 167 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1 и площадью от 81 и1 до 234 м2, а также 7 коммерческих помещений.

Центральная локация является отличным фактором для инвесторов вкладываться в данный проект, учитывая высокую арендную плату и востребованный сегмент.

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений.

Окончание строительства: декабрь 2025 года.


Инфраструктура:

  • Сауна и Хамам
  • Крытый бассейн
  • Фитнес зал
  • Игровые площадки
  • Прогулочная зона с зелёным садом
  • Крытая парковка
  • Комфортная благоустроенная территория
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

Видеообзор жилой комплекс Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.

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Жилой комплекс Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.
Кючюкчекмедже, Турция
от
$205,000
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