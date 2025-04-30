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Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Кючюкчекмедже, Турция
от
$257,273
07.05.2025
$256,623
14.04.2025
$255,471
13.04.2025
$255,622
12.04.2025
$256,573
11.04.2025
$262,373
10.04.2025
$263,442
09.04.2025
$264,764
08.04.2025
$264,599
06.04.2025
$264,757
05.04.2025
$262,345
04.04.2025
$265,848
03.04.2025
$268,796
02.04.2025
$268,232
01.04.2025
$267,625
30.03.2025
$266,805
29.03.2025
$268,797
28.03.2025
$269,778
27.03.2025
$268,834
26.03.2025
$268,665
25.03.2025
$267,745
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 13293
ID новостройки на Realting
In CRM: 2343594
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 07.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кючюкчекмедже

О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на море и озеро.

Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, парковкой.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 3 минуты
  • Станция метробуса - 5 минут
  • Аэропорт Стамбула - 20 минут

Местонахождение на карте

Кючюкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с живописными видами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Кючюкчекмедже, Турция
от
$257,273
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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