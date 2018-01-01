Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция

Новый проект на склоне Таврских гор в элитном районе Тепе - Day One Residence - изысканная архитектура и великолепный вид.Комплекс находится в уникальной локации: отдален от городского шума, окружен хвойными лесами. Панорамные виды из окон апартаментов никого не оставят равнодушным!Представляем вашему вниманию семейную виллу с изысканной инфраструктурой и собственным бассейном и садом. Планировка виллы 4+1, общая площадь 441 м2.Начало строительства в августе 2023, окончание запланировано на май 2025.Район Тепе находится в 15 минутах езды от центра города и прекрасно подойдет для тех, кто ценит тишину, комфорт и уединенность.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Агентство недвижимости Stay Property предлагает новые квартиры в Махмутларе. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 4+1, 5+2. Площадь апартаментов от 63 до 291 квадратных метра. Расстояние до моря 30 метров.Первый район, который стоит рассматривать при покупке нового жилья в Аланье это Махмутлар. Именно в Махмутларе сочетается большой выбор и приемлемые цены. Ну а самым главным преимуществом является полноценная инфраструктура района, которая позволяет жить здесь постоянно. Район компактный и удобный, состоит из 3 главных улиц параллельно морю, здесь легко ориентироваться. Вдоль моря и внутри района есть велосипедная дорожка. Из Махмутлара в центр регулярно ходит муниципальный транспорт вдоль набережной, можно доехать на автобусах №1 и №2 до крепости, пляжа Клеопатры. Много сервисов аренды авто.Помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar, культурный центр, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны.
Эти современные апартаменты с видом на реку Дим предназначены для продажи в Алании, Кестель. Эти современные апартаменты находятся всего в 200 метрах от песчаного пляжа Кестель и недалеко от местных достопримечательностей. Эти современные апартаменты с видом на реку расположены рядом с рекой Дим. Перед апартаментами есть ландшафтный сад и пешеходная дорожка, а с этой пешеходной дорожки прямой доступ к пляжу с подземным переходом. В этой квартире очень приятный климат, потому что вокруг реки Дим хорошая циркуляция воздуха. Прямой доступ к пляжуБлизость к пляжуТусклый вид на рекуКвартиры высшего качества