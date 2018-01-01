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Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция

Пендик, Турция
от
€213,427
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20
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О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, парковкой, фитнес-центром, детской площадкой, зеленой зоной.

Окончание строительства - март 2024 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Станция метро - 12 минут
  • Станция метробуса - 12 минут
  • Новый аэропорт Стамбула - 25 минут
  • Торговый центр - 15 минут
  • Пляж - 10 минут
Местонахождение новостройки
Пендик, Турция

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Новая резиденция с круглосуточной охраной и зеленой зоной рядом с пляжем и станцией метро, Стамбул, Турция
Пендик, Турция
от
€213,427
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