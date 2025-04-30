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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$809,597
14.04.2025
$804,597
13.04.2025
$805,070
12.04.2025
$808,068
11.04.2025
$826,334
10.04.2025
$829,701
09.04.2025
$833,863
08.04.2025
$833,347
06.04.2025
$833,840
05.04.2025
$826,243
04.04.2025
$837,280
03.04.2025
$846,564
02.04.2025
$844,786
01.04.2025
$842,875
30.03.2025
$840,293
29.03.2025
$846,568
28.03.2025
$849,657
27.03.2025
$846,680
26.03.2025
$846,151
25.03.2025
$843,255
24.03.2025
$840,371
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21710
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391692
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Предлагаются виллы с садами и парковочными местами.

Особенности комплекса:

  • крытый бассейн
  • тренажерный зал
  • турецкая баня и сауна
  • игровая комната
  • открытый бассейн
  • детские площадки
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Prestige MALL – 4 минуты
  • Mall of İstanbul – 15 минут
  • Колледж - 5 минут
  • Школы - 7 минут
  • Больницы - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Пруд - 7 минут
  • Автомагистраль ТЕМ - 10 минут
  • Аэропорт Стамбула - 20 минут

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и детскими площадками, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$809,597
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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