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Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция

Фатих, Турция
от
€1,84 млн
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18
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О комплексе

Проект является реставрацией исторических зданий с современным архитектурным подходом.

В жилом комплексе есть 76 квартир, 36 лофт-апартаментов, 3 магазина, крытый бассейн, СПА-зона, детская площадка, центр технического обслуживания, услуги по уборке, тренажерный зал, консьерж, парковка, кинотеатр на открытом воздухе, химчистка, турецкая баня, парилка, сауна, VIP автосервис, услуги аренды автомобилей.

Установлена инфраструктура "умного дома" и система видеонаблюдения.

Расположение и объекты поблизости

Жилой комплекс расположен в центральном районе с легким доступом к локациям по всему Стамбулу. Рядом морской, наземный и общественный транспорт, а также учебные заведения, больницы и торговые центры.

Йедикуле, район, названный в честь семи башен городских стен Стамбула, считается музеем под открытым небом с его старинными греческими домами, крепостью и городскими стенами. Он сохраняет свою ценность как уникальная историческая красота.

Местонахождение новостройки
Фатих, Турция

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Жилой комплекс с просторными апартаментами с видом на море, в исторической части города, Стамбул, Турция
Фатих, Турция
от
€1,84 млн
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Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 70,77 до 204,15 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
Жилой комплекс Новый инвестиционный люксовы закрытый комплекс
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от
€188,300
Площадь 50–160 м²
12 объектов 12
Сдача в: 2024
Агентство: NSM Real Estate & Construction
Представляем Вашему вниманию новый инвестиционный комплекс со собственной множественной инфраструктурой. Расположенный в элитном районе Алании — Оба, на расстояние 1300 метров от золотистых песчаных пляжей Средиземного моря. Резиденция представляет собой девять пятиэтажных блока с закрытой территорией и один блок под внутреннюю инфраструктура, комплекс с отличной социальной множественной инфраструктурой. Оба имеет уникальный и красивый вид на Аланию и выделяется своей природой и чистым воздухом, и в нем уже достаточно много возможностей для полноценной городской жизни. Занимаемая территория резиденции составит 19400 м2. Дата начала строительства — 01.09.2022 Дата окончания строительства — 01.09.2024 Планировки квартир: Двухкомнатные квартиры 1+1, площадью 60 м2 Двухуровневые трёхкомнатные пентхаусы 2+1, площадью 131 м2 Двухуровневые трёхкомнатные садовые дуплексы 2+1, площадью 127 м2 Двухуровневые четырёхкомнатные садовые дуплексы 3+1, площадью 207 м2 Информация о квартирах: Чистовая отделка Санузел полностью укомплектован сантехникой и душевой кабиной Подвесные потолка Современные межкомнатные двери Новый инвестиционный комплекс в Оба будет оснащён полной инфраструктурой, как внутренней, так и внешней. Все квартиры с чистовой отделкой, санузлами и встроенными кухнями. Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Закрытый бассейн Детский бассейн Infinity бассейн Аквапарк Кафе/ресторан Кинотеатр Спа-центр Массажные кабинеты Паровая комната Турецкая баня Джакузи Сауна Зона медитации/йоги Фитнес-центр Детская игровая комната Детская площадка Ресепшен Зона для барбекю Ухоженная зелёная территория Консьерж Охрана 24/7 Видеонаблюдение 24/7 Открытая/закрытая парковка Лифты Генератор Расстояние до моря: 1300 метров   О районе: Оба – это хорошо известная зеленая часть Алании и  по сравнению с другими районами, там запрещены высотные здания. Так что в комплексах больше зеленых зон и инфраструктуры. Недавно из-за новой больницы (Университет Аланьи Аладдина Кейкубата) центр Аланьи переехал в Оба. Помимо этого, новое здания муниципалитета Аланьи, также на стадии строительства в Оба в Аланье. Многие покупатели предпочитают покупать апартаменты в Оба из-за близости ко всем социальным удобствам. С другой стороны, Оба также имеет фантастическую. набережную и пляжные клубы. У людей, которые живут в Оба, есть отличный центр города, помимо набережной. В центре Оба есть несколько хороших ресторанов. Дважды в неделю в также проходит фруктовый и овощной рынок. До района легко добраться по набережной или кольцевой дороге.
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Жилой комплекс 5-Star The Ritz Carlton Prestigious Nisantasi
Мраморноморский регион, Турция
от
€900,000
Сдача в: 2022
Агентство: W Estates
Обзор: Проект предоставляет роскошные апартаменты для людей, ищущих лучшее, и был спроектирован как вечная структура. Этот пятизвездочный комплекс был построен в центре Стамбула, чтобы отразить современный, мирный образ жизни. Строительство было стратегически расположено, чтобы превратить этот район Нисантаси в центр современной жизни для местных жителей. В октябре 2022 года проект будет завершен.   Зачем покупать эту недвижимость: Классическая красота культовых зданий. С девизом “ Где городская роскошь встречает творчество, ” растет.  Удивительные детали с акцентом на сущность.  Гражданство по инвестициям уже утверждено.  Исключительное качество и эффектные виды.  различные размеры единицы, включая 1 + 1, 4 + 1 и пентхаусы.   Расположение: Нисантаси, в самом сердце Стамбула, без сомнения, является самым богатым районом города для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известных брендов, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Нисантаси является домом для некоторых из лучших ресторанов города, кафе и пабов. Нисантаси имеет одну из самых высоких концентраций международных жителей и удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Жизнь в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть. Нисантаси, расположенный в самом центре Стамбула, несомненно, является самым богатым районом во всем городе для людей, ищущих высокий уровень жизни недалеко от известных торговых районов, известные бренды, зарубежные бутики и другие роскошные удобства. Некоторые из лучших ресторанов города, кафе и пабов можно найти в Нисанаси. Одна из самых высоких концентраций международных жителей может быть найдена в Нисанаси, который также удобно расположен недалеко от важных исторических мест, таких как Таксим и Чихангир. Проживание в Нисанаси, одном из самых богатых и образованных регионов, - это роскошь; это место, чтобы быть.  Nisantasi идеально подходит для тех, кто хочет купить роскошную недвижимость в центре города. Он имеет отличное транспортное сообщение, находится всего в нескольких остановках метро от площади Таксим и проспекта Истикляль, и жители никогда не устают исследовать окрестности. Цены и доступность: Апартаменты с 1 + 1 спальнями начинаются с 110м2 и стоят 900.000 евро.  Апартаменты с 2 спальнями + 1 начинаются с 141м2 и стоят 1.100.000 евро.  Апартаменты с 3 спальнями + 1 начинаются с 284 м2 и стоят 2.100.000 евро.  Апартаменты с 4 спальнями + 1 начинаются с 285м2 и стоят 2.500.000 евро.
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