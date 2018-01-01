Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция

от €75,684

57 м² 1

Сдача в: 2023

Жилой комплекс с развитой инфраструктурой на первой береговой линии, расположен в микрорайоне Тедже в Мезитли. Квартиры оборудованы стальной входной дверью, подвесной потолок, гардероб, кухонные шкафы, шкафы для ванной комнаты, стеклянные балконные перегородки. В комплексе есть вся инфраструктура для комфортного проживания: открытый бассейн с водными горками, детский бассейн, детская площадка, баскетбольная площадка, беседки, зоны для отдыха и барбекю, собственный сад, открытая парковка. В пешей доступности кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта. Доступная беспроцентная рассрочка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, Ответим на все интересующие Вас вопросы!