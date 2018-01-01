Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция

Мерсин, Турция
57 м²
1
Сдача в: 2023
Жилой комплекс с развитой инфраструктурой на первой береговой линии, расположен в микрорайоне Тедже в Мезитли.
Квартиры оборудованы стальной входной дверью, подвесной потолок, гардероб, кухонные шкафы, шкафы для ванной комнаты, стеклянные балконные перегородки.
В комплексе есть вся инфраструктура для комфортного проживания: открытый бассейн с водными горками, детский бассейн, детская площадка, баскетбольная площадка, беседки, зоны для отдыха и барбекю, собственный сад, открытая парковка.
В пешей доступности кафе, рестораны, бары, магазины, торговые центры, больницы, аптеки, парки, банки и остановки общественного транспорта.
Доступная беспроцентная рассрочка.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
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