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Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€2,50 млн
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20
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О комплексе

Предлагаются виллы с парковочными местами, садами и видом на море.

На каждом земельном участке возможно строительство бассейна.

Площадь сада - от 118 м2 до 851 м2.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, бассейном, тренажерным залом, детской площадкой, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, причалом для яхт.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пешей доступности от причала для яхт.

  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Автомагистраль ТЕМ - 6 км
  • Аэропорт Стамбула - 35 минут
  • Таксим - 30 минут
  • Левент - 32 минуты
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новый комплекс вилл с круглосуточной охраной и причалом для яхт, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€2,50 млн
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