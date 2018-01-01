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Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€345,423
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20
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с обслуживанием.

Резиденция состоит из двух высотных зданий и располагает спа, крытыми и открытыми бассейнами, фитнес-центром, ресторанами.

Преимущества

Гарантированный доход в течение 20 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в деловом районе, рядом с центром города и основными автомагистралями, в 30 минутах от аэропорта Стамбула.

  • Автомагистраль Е-80 - 5 минут езды
  • Новая станция метро - 100 метров
  • Крупный торговый центр и бизнес-парк - 4 км
  • Новый аэропорт - 30 км
  • Исторический центр Фатих - 20 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€345,423
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