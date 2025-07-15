Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.

Недвижимость для получения Гражданства Турции!

Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок!

Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта находится Белградский лес, а с другой - торговый центр «Vadi Istanbul», который подчёркивает все возможности города от шопинга до развлечений.

Рядом есть с метро, также легко добраться до автомагистралей и мостов, в близи с различными больницами, учебными заведениями, торговыми центрами, ресторанами, кафе и парками.

Этот комплекс будет радовать инвесторов своими офисами и квартирами, а также будет принимать гостей самым лучшим образом благодаря своему апарт-отелю.

Площадь застройки составляет 23.842 м2, комплекс состоит из 3 блоков 227 квартир, различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 79 м2 до 267 м2, а также 2 блоков апарт-отелей и 1 офисного блока.

Окончание строительства: сдан



Инфраструктура:

Детская площадка

Закрытый бассейн

Турецкая баня и сауна

Фитнес-центр

Камера видеонаблюдения и гараж

Круглосуточная охрана с камерами для

Кондиционер

Баскетбольная площадка

Кафе

Консьерж

Сухая чистка

Генератор

парикмахер

Ландшафтный дизайн

Многофункциональный зал

Уличный бассейн

Частный сад

Прием

Ворота безопасности

Система умного дома

Супермаркет



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.