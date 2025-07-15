Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.

Недвижимость для получения Гражданства Турции!
Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта находится Белградский лес, а с другой - торговый центр «Vadi Istanbul», который подчёркивает все возможности города от шопинга до развлечений.
Рядом есть с метро, также легко добраться до автомагистралей и мостов, в близи с различными больницами, учебными заведениями, торговыми центрами, ресторанами, кафе и парками.
Этот комплекс будет радовать инвесторов своими офисами и квартирами, а также будет принимать гостей самым лучшим образом благодаря своему апарт-отелю.
Площадь застройки составляет 23.842 м2, комплекс состоит из 3 блоков 227 квартир, различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 79 м2 до 267 м2, а также 2 блоков апарт-отелей и 1 офисного блока.
Окончание строительства: сдан
Инфраструктура:
