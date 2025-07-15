  1. Realting.com
  4. Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.

Жилой комплекс Элитные апартаменты 2+1 в центре Стамбула в районе Маслак.

Сарыер, Турция
от
$1,13 млн
8
ID: 27547
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Сарыер

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Недвижимость для получения Гражданства Турции!
Акция он нашей компании - дополнительная скидка в 5.000 USD или оформление Гражданство Турции (бесплатно) в подарок!

Элитный инвестиционный проект, расположенный в Маслаке (Maslak), центре бизнеса и жизни Стамбула. С одной стороны проекта находится Белградский лес, а с другой - торговый центр «Vadi Istanbul», который подчёркивает все возможности города от шопинга до развлечений.

Рядом есть с метро, также легко добраться до автомагистралей и мостов, в близи с различными больницами, учебными заведениями, торговыми центрами, ресторанами, кафе и парками.

Этот комплекс будет радовать инвесторов своими офисами и квартирами, а также будет принимать гостей самым лучшим образом благодаря своему апарт-отелю.

Площадь застройки составляет 23.842 м2, комплекс состоит из 3 блоков 227 квартир, различной планировки от 1+1 до 3+1, площадью от 79 м2 до 267 м2, а также 2 блоков апарт-отелей и 1 офисного блока.

Окончание строительства: сдан


Инфраструктура:

  • Детская площадка
  • Закрытый бассейн
  • Турецкая баня и сауна
  • Фитнес-центр
  • Камера видеонаблюдения и гараж
  • Круглосуточная охрана с камерами для
  • Кондиционер
  • Баскетбольная площадка
  • Кафе
  • Консьерж
  • Сухая чистка
  • Генератор
  • парикмахер
  • Ландшафтный дизайн
  • Многофункциональный зал
  • Уличный бассейн
  • Частный сад
  • Прием
  • Ворота безопасности
  • Система умного дома
  • Супермаркет


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Сарыер, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Бодрум, Турция
от
$1,20 млн
Современный проект, состоящий из 20 частных вилл с личными садами, расположенный на участке площадью 11 000 квадратных метров, обеспечивающий высококомфортную среду благодаря уникальной локации. Подходят для круглогодичного проживания. Каждая вилла имеет открытую автостоянку на 1 машину. Ра…
Аланья, Турция
от
$383,315
Проект занимает площадь 2 902 м2. Он состоит из 2 корпусов, 115 квартир, 1+1 и ,2+1  квартиры стандартной планировки и 2+1, 3+1, 4+1 пентхаусы. Жилой комплекс находится  в  900 метрах от центра Алании и всего в 600 метрах от знаменитого пляжа Клеопатры.     Спортзал Турецкая баня Сауна Масса…
Оба, Турция
от
$124,604
Квартира находится у горной реки и моря с двумя спальнями, в современном комплексе River Side Resort, с хорошим управлением в районе Тосмур, Алания.Комплекс находится всего в 250 метрах от собственного пляжа с шезлонгами, где вы сможете комфортно позагорать и выпить прохладительные напитки в…
