  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Бешикташ
  4. Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ

Бешикташ, Турция
от
$1,35 млн
;
17
Оставить заявку
ID: 27910
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры с видом на море рядом с побережьем в Стамбуле, Бешикташ

Предлагаемые квартиры выделяюся своим выгодным расположением в районе Бешикташ. Бешикташ находится на европейской стороне Стамбула и привлекает внимание видами на Босфор. Кроме того, в этом районе находится мост Мучеников 15 июля, соединяющий азиатскую и европейскую стороны Стамбула.

Квартиры в Стамбуле, Бешикташ, расположены в шаговой доступности от повседневных объектов и прямо напротив остановок общественного транспорта. Квартиры находятся в 100 м от парка Аббасага, в 250 м от Технического университета Йылдыз, в 300 м от площади Бешикташ, в 400 м от отеля Conrad, в 500 м от государственной больницы Саит Чифтчи, в 650 м от пляжа, в 1 км от парка Йылдыз, в 1,4 км от торгового центра Zorlu, в 1,6 км от дворца Долмабахче, в 2,1 км от района Ортакёй, в 3 км от моста Мучеников 15 июля и в 42 км от аэропорта Стамбула.

Росокшный жилой проект занимает общую площадь 17 650 м² и включает 10 блоков, каждый из которых состоит из 6 этажей. На территории проекта есть как крытый, так и открытый бассейны, турецкая баня, сауна, спа-центр, фитнес-зал, витаминный бар, пешеходные дорожки, зоны отдыха, детский бассейн, детские игровые площадки, крытая автостоянка, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения.

Квартиры представлены в разных вариантах: с отдельной кухней, балконом и дополнительной ванной комнатой. Квартиры оснащены стальными входными дверями, системой "умный дом", встроенной кухонной техникой, полами из ламината и керамической плитки, душевыми кабинами, окнами и балконными дверями из ПВХ с двойным остеклением.


IST-01059

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Современный жилой комплекс в самом центре Алании
Аланья, Турция
от
$191,657
Жилой квартал Проект с оригинальной архитектурой и низкой плотностью застройки
Аланья, Турция
от
$134,534
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зелеными зонами и теннисным кортом, Стамбул, Турция
Авджылар, Турция
от
$358,434
Жилой комплекс Меблированная вилла с бассейнами и панорамным видом на море, Калкан, Турция
Калкан, Турция
от
$1,40 млн
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станциями метро и автомагистралями, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$512,963
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Стильные квартиры с видом на море в Стамбуле, Бешикташ
Бешикташ, Турция
от
$1,35 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Показать все Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Жилой комплекс Konak City Tower - апартаменты 2+1 в центре Алании под ВНЖ.
Аланья, Турция
от
$193,612
Варианты отделки С отделкой
В продаже меблированные квартиры: Квартира с одной спальней (1+1), 60 м2 на 7-ом этаже - 130.000 EUR Квартира с двумя спальнями (2+1), 117 м2 на 2-ом этаже  - 167.000 EUR Квартира с двумя спальнями (2+1), 110 м2 на 5-ом этаже  - 173.000 EUR Квартиры 2+1 подходит под ВНЖ - в Та…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Показать все Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Жилой комплекс ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НЕДАЛЕКО ОТ МОРЯ
Аланья, Турция
от
$156,258
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Ал…
Агентство
KURT GROUP
Оставить заявку
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Показать все Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Жилой квартал Перспективный проект от известного застройщика в Тосмуре
Аланья, Турция
от
$288,287
Приобретая апартаменты в данном жилом комплексе, вы выбираете удобную инфраструктуру, высокий уровень экологии и безопасности, а также благоустроенный двор, в котором можно заниматься спортом и отдыхать всей семьей. В проекте на ваш выбор предлагаются различные варианты планировок: от удобны…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации