Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Почему это свойство؟
Зона проекта является одним из самых важных центров европейского Стамбула.
Его близость к парку Hayat Valley делает его местом для инвесторов и тех, кто хочет жить в самом сердце природы.
Проект гарантирован правительством и включает 1156 квартир и 39 магазинов.
Здес…
Данный проект располагается в районе Багджылар, рядом находятся станция метро Yenimahalle, торговые центры, школы, университеты и больницы.
Комплекс строится на земельном участке 49.000 м2 из которых 65% занимает зеленая территория, состоит из 17-и блоков, всего 754 квартир планировкой от…
Приветствуем Вас в мире жилья будущего, в нашем уникальном ЖК - городе внутри города!
Здесь у вас есть все возможности для комфортной и счастливой жизни. Насладитесь великолепной инфраструктурой вокруг проекта, включая собственный торговый центр, предназначенный для удовлетворения всех ва…