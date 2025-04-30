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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция

Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция

Шиле, Турция
от
$604,556
29.05.2025
$604,556
28.05.2025
$600,146
18.05.2025
$612,955
17.05.2025
$610,693
16.05.2025
$611,101
14.05.2025
$616,021
13.05.2025
$609,452
11.05.2025
$608,138
10.05.2025
$610,169
09.05.2025
$605,213
08.05.2025
$603,010
07.05.2025
$605,095
14.04.2025
$602,381
13.04.2025
$602,735
12.04.2025
$604,980
11.04.2025
$618,654
10.04.2025
$621,175
09.04.2025
$624,292
08.04.2025
$623,905
06.04.2025
$624,275
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 17664
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366435
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шиле

О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами, зонами барбекю и парковочными местами.

Окончание строительства - июль 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Полы с подогревом
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 800 метрах от пляжа, в центре города Шиле, в пригороде Стамбула.

Местонахождение на карте

Шиле, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, в пригороде Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$604,556
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