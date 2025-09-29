Жилой комплекс Две квартиры 2+1 и 1+1 в отельном комплексе.

✅ Гарантия обратного выкупа + 10% к стоимости через 3-и года.

✅ Гарантированный доход от аренде 7% годовых - от 31.500 USD в год.



✅ Рентал Пул на 7-ь лет это система распределения прибыли это 40% на 60% (40% инвестору | 60% УК).

✅ Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments

Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и является неотъемлемой частью договора.

Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.

✅ Квартиры полностью меблированные!

✅ В продаже для получения Гражданства Турции представлены две квартиры 2+1 & 1+1 за 450.000 USD.



Комплекс расположен практически на стыке трех районов, Кучукчекмедже, Бахчелиевлер, Бакыркей, бизнес районом Basın Ekspres, в 5 минутах езды от Метробусной линии главной магистрали Е5 и ТЕМ.

На территории комплекса 2 блока, который обьеденены между собой и расположился на территории 29.962 м2, 17 этажей вместе с подземной парковкой, всего 167 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1 и площадью от 81 и1 до 234 м2, а также 7 коммерческих помещений.

Центральная локация является отличным фактором для инвесторов вкладываться в данный проект, учитывая высокую арендную плату и востребованный сегмент.

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений.

Окончание строительства: декабрь 2025 года.



Инфраструктура:

Сауна и Хамам

Крытый бассейн

Фитнес зал

Игровые площадки

Прогулочная зона с зелёным садом

Крытая парковка

Комфортная благоустроенная территория

Видеонаблюдение 7/24



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.