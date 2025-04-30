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  4. Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.

Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.

Зейтинбурну, Турция
от
$299,000
BTC
3.5565455
ETH
186.4137541
USDT
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* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26144
ID новостройки на Realting
In CRM: 1270
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзив!
В продаже квартира с двумя спальнями (2+1) и тремя спальнями (3+1) с видом на море.

Проект расположен в районе Зейтинбурну в непосредственной близости от автомагистрали, метро и станций метробуса Мармарай Зейтинбурну, рядом торговый центр Мармара Форум, а также образовательные и медицинские учреждения.

Рядом находится комплекс Buyukyalya где находится большое кол-во магазинов, кафе и ресторанов.

Проект занимает общую площадь 4.000 м2 и состоит из одного здания высотой в 13 этажей с современным дизайном, включающим 73 жилых квартиры с видом на море и город.

Внутри квартир: система "умный дом", систем кондиционирования и система фильтрации воды, бытовые приборы (духовка, посудомоечная машина, плита и вытяжка).
 

Окончание строительства: 3-й квартал 2025 года.


Инфраструктура:

  • Лобби
  • Фитнес-центр
  • Турецкая баня и Сауной
  • Парковка
  • Охрана 24/7


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция

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Жилой комплекс Эксклюзив от нашей компании! Шикарные квартиры в районе Зейтинбурну.
Зейтинбурну, Турция
от
$299,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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