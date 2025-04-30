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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Башакшехир, Турция
от
$511,862
29.05.2025
$511,862
28.05.2025
$508,129
18.05.2025
$518,973
17.05.2025
$517,059
16.05.2025
$517,404
14.05.2025
$521,569
13.05.2025
$516,008
11.05.2025
$514,894
10.05.2025
$516,614
09.05.2025
$512,419
08.05.2025
$510,554
07.05.2025
$512,319
14.04.2025
$510,021
13.04.2025
$510,321
12.04.2025
$512,220
11.04.2025
$523,799
10.04.2025
$525,934
09.04.2025
$528,572
08.04.2025
$528,244
06.04.2025
$528,558
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ID: 17652
ID новостройки на Realting
In CRM: 2366421
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Резиденция располагает охраной, сауной, парной и турецкой баней, парковкой, тренажерным залом.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с больницей, в 5 минутах от станции метро и в 25 минутах от аэропорта.

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$511,862
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