Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Комплекс состоит из 12 вилл с бассейнами и террасами.
Особенности проекта:
охрана и видеонаблюдение
ухоженная зеленая территория
парковка
Удобства и оснащение в доме
Паркет
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и цент…
А вы догадывались, что можно наслаждаться морским бризом не только из номера отеля, но и с балкона своей собственной квартиры? Комплекс находится в красивом средиземноморском прибрежном районе Аланьи - Каргыджак. Каргыджак - идеальное место для покупателей благодаря своему расположению, кр…
Традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами на продажу в Дидиме - 2-й дом в ДидимеЭта традиционная вилла с 4 спальнями и двумя отдельными домами в Дидиме на продажу, расположена в тихом месте недалеко от традиционного города Дидим и популярного пляжного курорта Алтынкум на юго…