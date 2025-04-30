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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция

Эсеньюрт, Турция
от
$128,119
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18
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ID: 13290
ID новостройки на Realting
In CRM: 2343563
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эсеньюрт

О комплексе

Резиденция располагает тренажерным залом, детской площадкой, зоной отдыха, спортивной площадкой, парковкой.

Окончание строительства - март 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт Стамбула - 50 минут
  • Пляж - 24 минуты
  • Торговый центр - 14 минут
  • Больница - 20 минут
  • Университет - 17 минут
  • Гавань - 23 минуты

Местонахождение на карте

Эсеньюрт, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$128,119
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