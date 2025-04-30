Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция

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Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары
Расположен в 1200 метрах от моря
Квартиры 1+0
Один блок 120 квартир.
Этажность 11
Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто
Окончание строительства - 30.10.2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
Инфраструктура комплекса:
…
Проект состоит из 10 зданий, включающих апартаменты с 1-3 спальнями.
Особенности:
сады
зеленые зоны
пешеходные и беговые дорожки
бассейн
тренажерный зал
детская площадка
парковка
Окончание строительства - март 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Станция метро - 650 метров
Торгов…
Предлагаются виллы с крытыми и открытыми бассейнами, саунами и турецкими банями, фитнес-залами, зоной отдыха на крыше и панорамным видом на море
Окончание строительства - июль 2023 года.
Особенности квартир
Первый этаж: гостиная, кухня, двухместная спальня.
Второй этаж: две спальни с балкон…