Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

✅В продаже для получения Гражданства Турции представлены:

📍Три квартира - 2+1 и 2 × 0+1 за 420.000 USD



Проект расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, и в 15 минутах от паромных терминалов.

Комплекс построен на площади 16.500 м2, 70% занимает зеленая территория, состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей, в продаже квартиры различной планировкой от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений, торговых центров и т.д.

Окончание строительства: сдан



Инфраструктура:

Сауна и Хамам

Крытый бассейн

Фитнес зал

Игровые площадки

Прогулочная зона с зелёным садом

Крытая парковка

Комфортная благоустроенная территория

Видеонаблюдение 7/24



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