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  3. Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.

, Турция
от
$110,000
BTC
1.3084281
ETH
68.5803109
USDT
108 755.2956414
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
18
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26121
ID новостройки на Realting
In CRM: 1266
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.05.2025

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

✅В продаже для получения Гражданства Турции представлены:

📍Три квартира - 2+1 и 2 × 0+1 за 420.000 USD


Проект расположен на дороге Басин Экспресс и предлагает легкий доступ ко всем районам Стамбула. Находясь между шоссе E-5 и TEM, всего в 200 метрах от станции Метробуса и строящейся станции метро, и в 15 минутах от паромных терминалов.

Комплекс построен на площади 16.500 м2, 70% занимает зеленая территория, состоит из 5 блоков по 12 этажей, включающих 814 квартир и 37 коммерческих площадей, в продаже квартиры различной планировкой от студий (1+0) до 4+1, а также уличные магазины и социальные объекты.

Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений, торговых центров и т.д.

Окончание строительства: сдан


Инфраструктура:

  • Сауна и Хамам
  • Крытый бассейн
  • Фитнес зал
  • Игровые площадки
  • Прогулочная зона с зелёным садом
  • Крытая парковка
  • Комфортная благоустроенная территория
  • Видеонаблюдение 7/24


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

, Турция

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Жилой комплекс Готовые квартир рядом с бизнес районом Basın Ekspres.
, Турция
от
$110,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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