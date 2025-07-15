  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Малтепе
  4. Квартира в новостройке Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул

Квартира в новостройке Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул

Малтепе, Турция
от
$288,421
;
20
Оставить заявку
ID: 27691
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    14

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Квартиры в жилом комплексе в пешей доступности от метро в Малтепе, Стамбул

Малтепе — прибрежный район на азиатской стороне Стамбула, отличающийся панорамными видами на Мраморное море и Принцевы острова. Этот район привлекает своей развитой инфраструктурой и высоким качеством жизни: здесь расположены набережные с прогулочными зонами, парки, концертные площадки, торгово-развлекательные центры. Удобное транспортное сообщение — близость к линиям метро, платформе Мармарай, паромному терминалу и аэропорту — делает Малтепе особенно привлекательным как для жизни, так и для инвестиций.

Квартиры в Стамбуле, Малтепе, находятся в 50 метрах от ближайшего магазина, в 350 метрах от станции метро, в 1 км от платформы Мармарай и торговых центров, в 1 км от торгового центра Maltepe Piazza, в 16 км от туннеля Евразия, в 18 км от моста Мучеников 15 июля и в 23 км от международного аэропорта Сабиха Гёкчен.

Проект состоит из пяти жилых блоков и включает 458 современных квартир. Жителям предоставлен широкий спектр удобств: крытая и открытая парковка, бассейны, зарядные станции для электромобилей, солнечные энергосистемы и озеленённые пешеходные дорожки. Для комфортного и активного образа жизни предусмотрены сауна, турецкая баня, кафетерий, детская игровая площадка, социальный клуб и общий сад. Спортивные возможности расширяют теннисный и баскетбольный корты, площадка для сквоша и фитнес-зона. Безопасность обеспечивается службой охраны, системой видеонаблюдения и ресепшеном с консьерж-сервисом.

Квартиры спроектированы с акцентом на комфорт и функциональность. Они оснащены встроенной кухонной техникой, современной системой очистки воды, ванной, душевой кабиной, прачечной и гардеробной. Для удобства жителей предусмотрены отдельный санузел, балкон и терраса, а также система «умный дом», обеспечивающая управление бытовыми функциями. В интерьере использованы окна ПВХ, стальная входная дверь и стильная ванная комната в стиле Hilton. Кроме того, установлена центральная система спутникового телевидения.


IST-01687

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Недорогая квартира в Алании на берегу моря
Махмутлар, Турция
от
$148,414
Жилой комплекс Небольшой жилой комплекс с бассейном и тренажерным залом, 400 м до пляжа, в центре Авсаллара, Турция
Аланья, Турция
от
$134,003
Жилой квартал Роскошная квартира с удобствами в Алании
Яйлалы, Турция
от
$109,976
Жилой комплекс Шикарная квартира 3+1 в районе Зейтинбурну с видом на море.
Yedikule Istasyon Caddesi, Турция
от
$499,000
Жилой комплекс Комплекс вилл с садами и живописными видами рядом с центром Стамбула, Турция
Шиле, Турция
от
$586,955
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры с видом на море и Принцевы острова в Малтепе, Стамбул
Малтепе, Турция
от
$288,421
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Многоквартирный жилой дом Istanbul Beylikduzu Apartment Compound
Бейликдюзю, Турция
от
$134,532
Почему это свойство؟ Благодаря близости к основным дорогам, транспортным линиям и скоростным перевозкам, обеспечивая легкую навигацию. Из сложных апартаментов открывается панорамный вид на Мраморное море и окружающие зеленые насаждения. Титулы доставляются непосредственно после завершения п…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Многоквартирный жилой дом Квартиры в комплексе рядом с пляжем в Аланье, Каргыджак
Муратпаша, Турция
от
$317,852
Год сдачи 2025
Стильные квартиры в комплексе всего в 200 м от пляжа в Каргыджаке, Аланья Аланья — прибрежный район с высоким уровнем жизни, развитый в сфере недвижимости, строительства, туризма и торговли. Каргыджак, расположенный на востоке Аланьи, — это растущий район, известный своей живописной природой…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Аланья, Турция
Муратпаша, Турция
от
$1,15 млн
Предлагаются виллы с парковочными местами, бассейнами (36 м2 - 49 м2), зонами барбекю, джакузи. Окончание строительства - май 2024 года. Особенности квартир Плиточный пол Кухонная мебель Двойные стеклопакеты Гранитные столешницы Стальная входная дверь Полы с подогревом Сантехника Grohe Р…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Показать все публикации