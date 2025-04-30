Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция

Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта:

Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой.

Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторные, частные жилые помещения со свободой.

Квартиры (от 1+1 до 4+1): Обеспечивают современный и комфортный образ жизни.

Садовые апаратменты: Специально разработаны для тех, кто ищет более тихую и просторную обстановку.

Пентхаусы: Специально разработаны для тех, кто желает насладиться панорамными видами Мраморного моря и очаровательных Принцевых островов.

На 45 000 м2 благоустроенной территории вы откроете для себя мир, не похожий ни на какой другой. Отдыхая в павильонах, вы увидите свежие оттенки зеленого и будете делать бодрящие шаги по пешеходным дорожкам. Успокаивающие звуки декоративных бассейнов будут сопровождать ваши разговоры. В этом многофункциональном социальном комплексе вы можете заниматься спортом круглый год, стряхивать с себя дневную усталость и бросать вызов энергии города. Выйдите на улицу и поднимитесь на лифте в свой личный торговый центр. В вашем эксклюзивном торговом центре будет 132 магазина.

Звуко- и теплоизоляционная наружная облицовка из керамики

Централизованное напольное отопление во всех квартирах

Встроенная мебель, спроектированная и изготовленная по индивидуальному заказу специально для каждой квартиры

Солнцезащитное остекление, блокирующее вредные солнечные лучи

Высота чистого потолка 3 метра

Звукоизоляция между квартирами

Системы сбора дождевой воды для орошения ландшафта

Водосберегающие краны во всех домах

Системы переработки воды для предотвращения потерь

Станции зарядки электромобилей

Особенности квартирУдобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Картал — эксклюзивный район на азиатской стороне Стамбула, сочетающий в себе природную красоту и городскую изысканность. Сегодня он выделяется как один из самых престижных прибрежных районов Стамбула, может похвастаться первоклассным расположением на берегу моря, захватывающими видами на Принцевы острова и обилием зеленых насаждений. Картал быстро превращается в новый центр Стамбула для жизни и инвестиций благодаря более зеленой, расширенной береговой линии, современным торговым центрам с мировыми брендами, обновленным паркам и садам, пристаням для яхт, улучшенному доступу к автомагистралям и интегрированным линиям метро и поездов. Движимый значительными инвестициями в торговые центры, культурные заведения, сети метро и Мармарай, медицинские учреждения, университеты и пристани для яхт, Картал пережил замечательный рост и трансформацию в последние годы.