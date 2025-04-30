Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция

Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта:
- Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой.
- Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторные, частные жилые помещения со свободой.
- Квартиры (от 1+1 до 4+1): Обеспечивают современный и комфортный образ жизни.
- Садовые апаратменты: Специально разработаны для тех, кто ищет более тихую и просторную обстановку.
- Пентхаусы: Специально разработаны для тех, кто желает насладиться панорамными видами Мраморного моря и очаровательных Принцевых островов.
На 45 000 м2 благоустроенной территории вы откроете для себя мир, не похожий ни на какой другой. Отдыхая в павильонах, вы увидите свежие оттенки зеленого и будете делать бодрящие шаги по пешеходным дорожкам. Успокаивающие звуки декоративных бассейнов будут сопровождать ваши разговоры. В этом многофункциональном социальном комплексе вы можете заниматься спортом круглый год, стряхивать с себя дневную усталость и бросать вызов энергии города. Выйдите на улицу и поднимитесь на лифте в свой личный торговый центр. В вашем эксклюзивном торговом центре будет 132 магазина.
Особенности квартир
- Звуко- и теплоизоляционная наружная облицовка из керамики
- Централизованное напольное отопление во всех квартирах
- Встроенная мебель, спроектированная и изготовленная по индивидуальному заказу специально для каждой квартиры
- Солнцезащитное остекление, блокирующее вредные солнечные лучи
- Высота чистого потолка 3 метра
- Звукоизоляция между квартирами
Удобства и оснащение в доме
- Системы сбора дождевой воды для орошения ландшафта
- Водосберегающие краны во всех домах
- Системы переработки воды для предотвращения потерь
- Станции зарядки электромобилей
Расположение и объекты поблизости
Картал — эксклюзивный район на азиатской стороне Стамбула, сочетающий в себе природную красоту и городскую изысканность. Сегодня он выделяется как один из самых престижных прибрежных районов Стамбула, может похвастаться первоклассным расположением на берегу моря, захватывающими видами на Принцевы острова и обилием зеленых насаждений. Картал быстро превращается в новый центр Стамбула для жизни и инвестиций благодаря более зеленой, расширенной береговой линии, современным торговым центрам с мировыми брендами, обновленным паркам и садам, пристаням для яхт, улучшенному доступу к автомагистралям и интегрированным линиям метро и поездов. Движимый значительными инвестициями в торговые центры, культурные заведения, сети метро и Мармарай, медицинские учреждения, университеты и пристани для яхт, Картал пережил замечательный рост и трансформацию в последние годы.
- Остановка Marmaray Yunus, соединяющая Гебзе с Халкалы, находится в нескольких минутах ходьбы.
- Пирс катеров и морских автобусов до островов и Яловы находится всего в пяти минутах ходьбы.
- Шоссе E5, соединяющее мост Мучеников 15 июля и мост Фатиха Султана Мехмета, находится прямо перед вами.
- Самая популярная прибрежная улица города, соединяющая Бостанджи с Тузлой, находится в нескольких минутах ходьбы.
- Линия метро Kadıköy-Sabiha Gökçen M4 находится всего в двух минутах ходьбы.
- Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен находится в 15 минутах езды.