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Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция

Картал, Турция
от
$251,304
14.04.2025
$249,752
13.04.2025
$249,898
12.04.2025
$250,829
11.04.2025
$256,499
10.04.2025
$257,544
07.03.2025
$275,121
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20
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ID: 25290
ID новостройки на Realting
In CRM: 2440426
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Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Картал
  • Метро
    Soğanlık (~ 800 м)

О комплексе

Комплекс, включающий 2281 квартиру, большинство из которых имеют панорамный вид на море и Принцевы острова, создает уникальное сочетание эстетики и комфорта:

  • Садовые дуплексы: Идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой.
  • Таунхаусы: Разработаны для тех, кто ищет просторные, частные жилые помещения со свободой.
  • Квартиры (от 1+1 до 4+1): Обеспечивают современный и комфортный образ жизни.
  • Садовые апаратменты: Специально разработаны для тех, кто ищет более тихую и просторную обстановку.
  • Пентхаусы: Специально разработаны для тех, кто желает насладиться панорамными видами Мраморного моря и очаровательных Принцевых островов.

На 45 000 м2 благоустроенной территории вы откроете для себя мир, не похожий ни на какой другой. Отдыхая в павильонах, вы увидите свежие оттенки зеленого и будете делать бодрящие шаги по пешеходным дорожкам. Успокаивающие звуки декоративных бассейнов будут сопровождать ваши разговоры. В этом многофункциональном социальном комплексе вы можете заниматься спортом круглый год, стряхивать с себя дневную усталость и бросать вызов энергии города. Выйдите на улицу и поднимитесь на лифте в свой личный торговый центр. В вашем эксклюзивном торговом центре будет 132 магазина.

Особенности квартир
  • Звуко- и теплоизоляционная наружная облицовка из керамики
  • Централизованное напольное отопление во всех квартирах
  • Встроенная мебель, спроектированная и изготовленная по индивидуальному заказу специально для каждой квартиры
  • Солнцезащитное остекление, блокирующее вредные солнечные лучи
  • Высота чистого потолка 3 метра
  • Звукоизоляция между квартирами
Удобства и оснащение в доме
  • Системы сбора дождевой воды для орошения ландшафта
  • Водосберегающие краны во всех домах
  • Системы переработки воды для предотвращения потерь
  • Станции зарядки электромобилей
Расположение и объекты поблизости

Картал — эксклюзивный район на азиатской стороне Стамбула, сочетающий в себе природную красоту и городскую изысканность. Сегодня он выделяется как один из самых престижных прибрежных районов Стамбула, может похвастаться первоклассным расположением на берегу моря, захватывающими видами на Принцевы острова и обилием зеленых насаждений. Картал быстро превращается в новый центр Стамбула для жизни и инвестиций благодаря более зеленой, расширенной береговой линии, современным торговым центрам с мировыми брендами, обновленным паркам и садам, пристаням для яхт, улучшенному доступу к автомагистралям и интегрированным линиям метро и поездов. Движимый значительными инвестициями в торговые центры, культурные заведения, сети метро и Мармарай, медицинские учреждения, университеты и пристани для яхт, Картал пережил замечательный рост и трансформацию в последние годы.

  • Остановка Marmaray Yunus, соединяющая Гебзе с Халкалы, находится в нескольких минутах ходьбы.
  • Пирс катеров и морских автобусов до островов и Яловы находится всего в пяти минутах ходьбы.
  • Шоссе E5, соединяющее мост Мучеников 15 июля и мост Фатиха Султана Мехмета, находится прямо перед вами.
  • Самая популярная прибрежная улица города, соединяющая Бостанджи с Тузлой, находится в нескольких минутах ходьбы.
  • Линия метро Kadıköy-Sabiha Gökçen M4 находится всего в двух минутах ходьбы.
  • Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен находится в 15 минутах езды.

Местонахождение на карте

Картал, Турция

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Жилой комплекс Масштабный жилой комплекс с первоклассной инфраструктурой в Картале, Стамбул, Турция
Картал, Турция
от
$251,304
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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