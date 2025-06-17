Апарт-отель Гарантированный доход! Меблированные апартаменты 1+1 и 2+1 под управлением Ascott Hotels.

Для инвесторов:
3-и года гарантированный доход от аренде 7% годовых - 14.350 USD в год.
7-ь лет пульная система - распределения прибыли это 40% от валового дохода от использования всех гостиничных номеров своей категории.
Это условие изначально указано в договоре купли-продажи, и является неотъемлемой частью договора.
Это означает, что Вы ни при каких обстоятельствах не потеряете вложенные деньги, а Ваш заработок гарантирован.
Апартаменты продаются полностью меблированные!
Под управлением - Ascott Hotels & Serviced Apartments на 10 лет.
В продаже есть пакеты квартир для получения Гражданства Турции - уточняйте.
Комплекс расположен практически на стыке трех районов, Кучукчекмедже, Бахчелиевлер, Бакыркей, бизнес районом Bas?n Ekspres, в 5 минутах езды от Метробусной линии главной магистрали Е5 и ТЕМ.
На территории комплекса 2 блока, который обьеденены между собой и расположился на территории 29.962 м2, 17 этажей вместе с подземной парковкой, всего 167 квартир различной планировки от 1+1 до 3+1 и площадью от 81 и1 до 234 м2, а также 7 коммерческих помещений.
Центральная локация является отличным фактором для инвесторов вкладываться в данный проект, учитывая высокую арендную плату и востребованный сегмент.
Район характеризируется развитой городской инфраструктурой, наличием государственных и частных образовательных учреждений.
Окончание строительства: декабрь 2025 года.
Инфраструктура:
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