Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция

Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями.

Особенности

Открытый и крытый бассейны

Фитнес-центр

Сад

Сауна

Детская площадка

Теннисный корт

Спортивная площадка

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Расположение и объекты поблизости

Малтепе — это один из современных районов Стамбула на азиатской стороне с развитой инфраструктурой. Здесь находится множество кафе, ресторанов, магазинов, школ, университетов, больниц и торговых центров. Также в районе есть большие зелёные парки и живописная набережная с видом на Принцевы острова.

Рядом с комплексом расположены автобусная остановка, кафе, магазины, ресторан с морепродуктами, парк. До аэропорта Сабихи Гёкчен можно добраться за 30–40 минут езды, до набережной — 15 минут, до университета Малтепе — 7 минут.