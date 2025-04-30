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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция

Малтепе, Турция
от
$378,812
14.04.2025
$376,472
13.04.2025
$376,694
12.04.2025
$378,096
11.04.2025
$386,642
10.04.2025
$388,218
09.04.2025
$390,166
08.04.2025
$389,924
06.04.2025
$390,154
05.04.2025
$386,601
04.04.2025
$391,764
03.04.2025
$396,108
02.04.2025
$395,277
01.04.2025
$394,382
30.03.2025
$393,175
29.03.2025
$396,110
28.03.2025
$397,556
27.03.2025
$396,162
26.03.2025
$395,915
25.03.2025
$394,560
24.03.2025
$393,211
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21015
ID новостройки на Realting
In CRM: 2387599
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Малтепе

О комплексе

Проект состоит из двух высотных жилых зданий и включает апартаменты с 1–4 спальнями.

Особенности

  • Открытый и крытый бассейны
  • Фитнес-центр
  • Сад
  • Сауна
  • Детская площадка
  • Теннисный корт
  • Спортивная площадка

Скидка 10% при оплате сразу.

Расположение и объекты поблизости

Малтепе — это один из современных районов Стамбула на азиатской стороне с развитой инфраструктурой. Здесь находится множество кафе, ресторанов, магазинов, школ, университетов, больниц и торговых центров. Также в районе есть большие зелёные парки и живописная набережная с видом на Принцевы острова.

Рядом с комплексом расположены автобусная остановка, кафе, магазины, ресторан с морепродуктами, парк. До аэропорта Сабихи Гёкчен можно добраться за 30–40 минут езды, до набережной — 15 минут, до университета Малтепе — 7 минут.

Местонахождение на карте

Малтепе, Турция

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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и теннисным кортом рядом с университетом, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$378,812
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