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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция

Бейликдюзю, Турция
от
$1,05 млн
18.05.2025
$1,05 млн
17.05.2025
$1,05 млн
16.05.2025
$1,05 млн
14.05.2025
$1,06 млн
13.05.2025
$1,05 млн
11.05.2025
$1,05 млн
10.05.2025
$1,05 млн
09.05.2025
$1,04 млн
08.05.2025
$1,04 млн
07.05.2025
$1,04 млн
14.04.2025
$1,04 млн
13.04.2025
$1,04 млн
12.04.2025
$1,04 млн
11.04.2025
$1,06 млн
10.04.2025
$1,07 млн
09.04.2025
$1,07 млн
08.04.2025
$1,07 млн
06.04.2025
$1,07 млн
05.04.2025
$1,06 млн
04.04.2025
$1,08 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22287
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395523
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Проект включает 8 объектов: 4 спаренных дома и 4 отдельные виллы. В общих зонах есть 3 открытых бассейна, 2 турецкие бани и 2 сауны, фитнес-зал. Кроме того, на территории есть круглосуточная охрана и открытая парковка.

Удобства и оснащение в доме
  • 2 больших холодильника
  • мини-бар
  • 2 посудомоечные машины
  • стиральная машина
  • сушилка
  • бойлер
  • центральный кондиционер
  • вся мелкая бытовая техника
  • мягкая мебель
  • журнальные столики
  • сейф
  • звуковая система BOSE
Расположение и объекты поблизости

Проект находится в нескольких минутах ходьбы от важнейших транспортных узлов, соединяющих его со всеми частями города, таких как трасса E5, линия метробуса и автобусные линии. Проект окружен важнейшими услугами, такими как школы, университеты, больницы, рынки и торговые центры. Он также окружен общественными парками, объектами обслуживания и бизнес-центрами, и находится недалеко от Западной пристани для яхт, одного из важнейших туристических, жилых и развлекательных проектов в европейской части Стамбула.

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция

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Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция
Бейликдюзю, Турция
от
$1,05 млн
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