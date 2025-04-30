Жилой комплекс Элитный жилой комплекс вилл с первоклассной инфраструктурой в Бейликдюзю, Стамбул, Турция

Проект включает 8 объектов: 4 спаренных дома и 4 отдельные виллы. В общих зонах есть 3 открытых бассейна, 2 турецкие бани и 2 сауны, фитнес-зал. Кроме того, на территории есть круглосуточная охрана и открытая парковка.

2 больших холодильника

мини-бар

2 посудомоечные машины

стиральная машина

сушилка

бойлер

центральный кондиционер

вся мелкая бытовая техника

мягкая мебель

журнальные столики

сейф

звуковая система BOSE

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Проект находится в нескольких минутах ходьбы от важнейших транспортных узлов, соединяющих его со всеми частями города, таких как трасса E5, линия метробуса и автобусные линии. Проект окружен важнейшими услугами, такими как школы, университеты, больницы, рынки и торговые центры. Он также окружен общественными парками, объектами обслуживания и бизнес-центрами, и находится недалеко от Западной пристани для яхт, одного из важнейших туристических, жилых и развлекательных проектов в европейской части Стамбула.