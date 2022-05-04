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Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu

Мраморноморский регион, Турция
от
€206,264
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36
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О комплексе

Почему это свойство؟ Проект морской резиденции в Бейликдузу, новом пригороде Стамбула, расположен недалеко от прекрасного пляжа, на котором есть множество ресторанов, кафе и торговых центров.  По сравнению с другими регионами Стамбула, Бейликдузу имеет более высокое качество, более организованную и современную в отношении городского развития.  Расположение проекта на северном побережье Мраморного моря, в дополнение к его близости к E5, соединяющему европейский и азиатский Стамбул, делает его выгодным местом для инвесторов в недвижимость.  Проект имеет уникальный панорамный вид, который сочетает в себе синий цвет моря с зеленым цветом природы помимо современной архитектуры.  В комплексе и его окрестностях есть уникальные услуги, зеленые сады, а также различные образовательные, культурные и спортивные сооружения. 
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Мраморноморский регион, Турция
от
€206,264
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 3
Новый Проект ультра-роскошной резиденции в Бююхасбахче, в одном из самых элитных районов Алании, вдали от городской суеты, напротив великолепного замка и с видом на Средиземное море. Этот проект, который будет построен на земельном участке общей площадью 800 квадратных метров, состоит из квартир разных продуманных планировок с современным дизайном. Апартаменты подходят для семейного проживания, отдыха, а также как выгодная инвестиция в будущее. Стоит отметить шаговую доступность проекта до всех необходимых для комфортной жизни объектов социальной инфраструктуры. Проект будет состоять из 15 квартир, таких планировок как 1+1 и 2+1 Duplex в одном блоке, с системой «Умный дом». Строительство начато в июле 2022г., завершение строительства ожидается в марте 2023г.
Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Агентство
Elka Homes Real Estate & Construction
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Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Жилой комплекс Современный комплекс в центральной части района Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€299,000
Год сдачи 2023
Выставлена на продажу квартира-пентхаус в Махмутларе.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 124 м2, а расстояние до пляжа 100 метров.Недвижимость в Махмутларе оптимально подойдет для отдыха и жизни как семьям с детьми, так и молодежи. Но особенно район полюбился пенсионерам из стран СНГ. Ведь именно здесь не ощущается языковой барьер – вывески и меню в ресторанах все на русском языке.Хотя Махмутлар и отдален от центра Аланьи на 14 км, на его главных улицах Барбарос, Ататюрка и набережной всегда людно, круглый год работает инфраструктура, торговля, рестораны. Это автономный городок, где есть все для жизни и насыщенного отдыха, строится большой торговый центр, два раза в неделю проходят турецкие фермерские базары, много ресторанов, магазинов, бутиков, и на каждом шагу есть супермаркеты.Вся береговая линия Махмутлара занята многочисленными пляжами. Вдоль набережной и внутри района есть велосипедные дорожки. Много парков, спортивных и детских площадок. Махмутлар отличается простым планированием — 3 главные улицы идут параллельно морю, мало вероятности потеряться. Компактный, обжитый район с насыщенной инфраструктурой.
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
Жилой комплекс Апартаменты в новом ЖК в 100 м от моря - район Каргыджак
Аванос, Турция
от
€150,000
Год сдачи 2024
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Каргыджаке - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 61,8 до 149,9 квадратных метров. Расстояние до моря 100 метров.Когда речь заходит о новой недвижимости в Каргыджаке, то стоит сразу сказать, она подойдет любителям тишины и спокойствия. Так же хочется отметить, что Каргыджак один из самых зеленых и живописных районов в 13 км от центра Аланьи. Каргыджак тянется на 4 км вдоль моря и на 4 км в сторону гор. Открываются красивые панорамы на горы хвойные леса, Аланью и море. Инфраструктура района: два супермаркета сети Migros, также А 101, другие магазины, заправки, аптека, банкоматы, остановки общественного транспорта, школы, парк с зонами барбекю на набережной, кемпинг и ресторан Perle, рестораны разных кухонь на берегу моря и по всему району, пицца, турецкий фастфуд с доставкой. По пятницам проходит фермерский базар, а в 1 км от его площади — базар по вторникам в соседнем Махмутларе. Вдоль набережной ходит транспорт, есть службы такси и аренды авто.Море в Каргыджаке чистое, пляжи с песком и галькой. Много пляжей от жилых комплексов и отелей, но все они открыты для отдыха на море. 
Застройщик
Stay Property
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