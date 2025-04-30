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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция

Башакшехир, Турция
от
$648,306
18.05.2025
$654,000
17.05.2025
$651,588
16.05.2025
$652,023
14.05.2025
$657,271
13.05.2025
$650,263
11.05.2025
$648,860
10.05.2025
$651,028
09.05.2025
$645,741
08.05.2025
$643,391
07.05.2025
$645,615
14.04.2025
$642,719
13.04.2025
$643,096
12.04.2025
$645,491
11.04.2025
$660,082
10.04.2025
$662,772
09.04.2025
$666,098
08.04.2025
$665,684
06.04.2025
$666,079
05.04.2025
$660,010
04.04.2025
$668,826
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 4744
ID новостройки на Realting
In CRM: 2282210
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Резиденция располагает круглосуточной охраной, крытой парковкой, открытым и открытым бассейнами, фитнес-центром, консьержем, сауной и турецкой баней, детской площадкой.

Расположение и объекты поблизости
  • Парк - 650 метров
  • Торговый центр - 5 км
  • Стадион - 8 км
  • Школы - 8,4 км

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция
Башакшехир, Турция
от
$648,306
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