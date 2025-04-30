Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами в центре Стамбула, Турция

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Новый комплекс в Мерсине, Тедже
Расположен в 600 метрах от моря
Квартиры 1+1 и 2+1, коммерческие площади
Три блока
Этажность 14
Площадь 1+1 - 62 м2 брутто
Площадь 2+1 - 100 м2 брутто
Есть планировки квартир 2+1 100 м2 + терраса 76,5 м2
Подходит для получения Вида на жительство
Начал…
Предлагаются просторные элитные апартаменты с живописным видом на Босфор.
Резиденция располагает большой зеленой зоной, крытыми и открытыми бассейнами с водопадами и прудами, зоной отдыха и детскими площадками, стильным кафе, конференц-залами, тренажерным залом, турецкой баней, джакузи.
Рас…
Почему это свойство؟
Комплекс находится в инвестиционной зоне, что свидетельствует о быстром развитии инфраструктурных проектов.
В апартаментах есть очаровательные виды на город и холм Камлика, наиболее заметную особенность анатолийской стороны.
Он находится недалеко от железнодорожного вок…