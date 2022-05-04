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Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€45,119
;
19
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О комплексе

Почему это свойство؟ Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие. Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим достопримечательностям и развлекательным центрам. Проект соседствует со станцией метро и различными видами общественного транспорта, что позволяет вам отправиться в любую точку Стамбула. Он предлагает роскошные апартаменты с характерным современным дизайном, чтобы насладиться высочайшим уровнем роскоши в комплексе Gaziosmanpaşa Apartment Compound. Проект включает в себя крытый торговый центр, фитнес-центр и спа-центр, который включает в себя несколько услуг, помимо характерного сада на сложной крыше.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€45,119
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Basic Apartment Real Estate
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Агентство
Basic Apartment Real Estate
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Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Авсаллар, Алания
Инжекум, Турция
от
€88,000
Год сдачи 2023
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни. 
Застройщик
Stay Property
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Жилой комплекс OBA VOYAGE DELUXE
Жилой комплекс OBA VOYAGE DELUXE
Каракокали, Турция
от
€146,656
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Недвижимость в Турции по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов. Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров. ИНФРАСТРУКТУРА: - аквапарк; - площадка для барбекю; - бильярдная; - детская площадка; - комната развлечений; - фитнес; - крытый бассейн с подогревом; - массажный кабинет; - мини гольф; - открытая парковка; - джакузи; - детская площадка; - пинг-понг; - соляная комната; - сауна; - зоны отдыха; - паровая комната; - бассейн; - теннисный корт; ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ: Расстояние до моря: 1,5 км.; Расстояние до больницы: 1 км.; Расстояние до центра: 3 км.; Расстояние до аэропорта: 35 км.; ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
Агентство
DDA Real Estate
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English
Realting.com
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