Gaziosmanpasa Istanbul Residencies Compound

Почему это свойство؟
Расположение проекта является отличительным в центре Газиосманпасы, так как это один из самых красивых регионов Стамбула, который переживает постоянный рост и развитие.
Проект окружен торговыми центрами и торговыми центрами, помимо близости к нескольким туристическим достопримечательностям и развлекательным центрам.
Проект соседствует со станцией метро и различными видами общественного транспорта, что позволяет вам отправиться в любую точку Стамбула.
Он предлагает роскошные апартаменты с характерным современным дизайном, чтобы насладиться высочайшим уровнем роскоши в комплексе Gaziosmanpaşa Apartment Compound.
Проект включает в себя крытый торговый центр, фитнес-центр и спа-центр, который включает в себя несколько услуг, помимо характерного сада на сложной крыше.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
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Представляем вашему вниманию на продажу квартиры в комплексе, расположенном в одном из самых развивающихся районов Аланьи - Авсаллар.Комплекс расположен внутри лесного массива, в окружении сосновых деревьев возле самого знаменитого пляжа Инжекум с пологим входом в море и белым песком. Кроме того пляж Инжекум награжден Голубым Флагом за чистоту по международной классификации. Комплекс состоит из двух 9-ти этажных блоков, соединенных между собой в одно целое строение. Для жителей комплекса предусмотрена разнообразная инфраструктура: открытый летний бассейн с горками, турецкая баня/хамам, сауна, паровая комната, фитнес-центр, ресторан, детская площадка, беседка для барбекю, менеджмент по комплексу, охрана 7/24 и камеры безопасности, парковка для автомобилей, бесплатный Wi-Fi. Комплекс имеет отличную локацию - всего в 800 метрах от пляжа Инжекум и Лесного Кэмпинг парка Инжекум с хвойными деревьями, площадками для барбекю, рестораном и территорией для игры в пэйнтболл. Категории апартаментов:К продаже представлены апартаменты с 1 спальней и пентхаусы с 2 спальнями площадью от 127 м2 до 190 м2. Если Вы предпочитаете спокойный отдых, жить в гармонии с природой, то это предложение именно для вас! Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 55 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1400 метров.Новая недвижимость в Авсалларе имеет высокий арендный потенциал, район считается одним из лучших для отдыха на море, при этом в окружении красивой природы Турции.Авсаллар усеян зеленью, тихий и уютный. Здесь есть базовая инфраструктура, в том числе школы, медпункт. По средам работает большой фермерский базар, есть обмены валют, банкоматы, аптеки, многочисленные рестораны, кафе. Главная улица в кронах деревьев отличается особой туристической атмосферой.В последние годы активная застройка идет по всему району, в том числе осваиваются и свободные участки, находящиеся дальше от моря. Недвижимость в Авсалларе пользуется спросом как под аренду, так и для постоянного жительства. При это в Авсаллар есть и вся необходима инфраструктура для повседневной жизни.
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Аланья — самый красивый район Анталии с ее прекрасной природой и пляжами, уютными кафе, барами и старинным замком Аланьи, который является одним из самых важных аспектов туристов.
Вы можете наслаждаться волшебным замком и видом на горы, особенно ночью. Вечернее освещение создает романтическую атмосферу и ощущение мистического прикосновения. Пейзаж настолько хорош, что добраться до гор с моря можно, проехав всего несколько километров.
ИНФРАСТРУКТУРА:
- аквапарк;
- площадка для барбекю;
- бильярдная;
- детская площадка;
- комната развлечений;
- фитнес;
- крытый бассейн с подогревом;
- массажный кабинет;
- мини гольф;
- открытая парковка;
- джакузи;
- детская площадка;
- пинг-понг;
- соляная комната;
- сауна;
- зоны отдыха;
- паровая комната;
- бассейн;
- теннисный корт;
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ:
Расстояние до моря: 1,5 км.;
Расстояние до больницы: 1 км.;
Расстояние до центра: 3 км.;
Расстояние до аэропорта: 35 км.;
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ:
- Комиссия 0%;
- Рентабельность инвестиций;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!