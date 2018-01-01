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Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция

Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,34 млн
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15
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О комплексе

Проект вилл с уникальным расположением в Стамбуле на азиатской стороне в районе Бейкоз.

Проект отличается прекрасными видами на леса и Черное море. Расположен вдали от городского шума.

Каждая вилла будет двухэтажной или трехэтажной.

У домов различные планировки: 1-2 гостиные и 3-6 спален.

Проект разделен на три этапа. Часть вилл уже сдана. Сдача второй части - в 2024 г. Третья фаза - в 2026 г.

В проекте рядом с виллами также есть мечеть, школа, набережная.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: открытый и закрытый бассейны, турецкая баня, сауна, паровая комната.

Расположение и объекты поблизости

Рива — турецкая деревня на берегу Чёрного моря во внутригородском районе Бейкоз провинции Стамбул.

  • Близко к Черному морю, пешком 20 минут
  • Мост Султана Селима Явуза - 5 км
  • Центр города - 30 км
  • Лес - 3 км
Местонахождение новостройки
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция

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Виллы с бассейнами и спортивным клубом, с видом на лес и Черное море, Рива, Бейкоз, Стамбул, Турция
Mahmutsevketpasa Mahallesi, Турция
от
€2,34 млн
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