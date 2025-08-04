  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.

Жилой комплекс Апартаменты в 500 метрах от пляжа под управлением Radisson.

Choeng Thale, Таиланд
$159,611
ID: 28849
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общим или приватным бассейнам.

Управление комплексом - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся операторов в сфере гостиничного бизнеса.
  • Портфель Radisson включает девять брендов и более 1500 отелей в 114 странах мира. Более 60 лет компания работает в индустрии гостеприимства, делая акцент на персонализации и уникальном опыте для гостей.
  • Отельное управление Radisson гарантирует высокий уровень сервиса и стабильный доход для инвесторов.
  • В комплексе будет действовать система Rental Pool в пропорции 70/30 с возможностью собственникам самостоятельно проживать в апартаментах.
  • Кроме того, Radisson предлагает собственную программу лояльности с эксклюзивными тарифами и привилегиями для участников.

В проекте реализованы современные инженерные решения: системы «умный дом», панорамные окна, звукоизоляция, огнеупорные двери, системы пожаротушения, японская система очистки воды, собственные водонагреватели, подземный паркинг и зарядные станции для электромобилей.

Локация отличается развитой инфраструктурой: рядом расположены гольф-поля, спа-центры, международные рестораны, спортивные клубы, торговые зоны Boat Avenue и Porto de Phuket. До международного аэропорта Пхукета — около 30 минут езды.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Ресторан на первом этаже
  • Rooftop-ресторан с баром
  • Фитнес-зона на крыше
  • Коворкинг и лобби
  • Бассейны и зоны для отдыха
  • Wellness & SPA
  • Водные виды спорта и прокат инвентаря
  • Детская площадка для разных возрастов
  • Аквапарк и детский клуб с анимацией
  • Мини-дискотека, квесты и мастер-классы

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

