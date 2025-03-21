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Жилой комплекс

Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
BTC
0.9116056
ETH
47.7811495
USDT
75 771.7918424
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
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Описание Описание
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ID: 5458
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя
  • Деревня
    Na Kluea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ

О комплексе

Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины.

Здание Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями, площадью от 32 до 49 квадратных метров. Все апартаменты меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. Экзотическая тема продолжена и в дизайне потрясающего лобби, и пышных живописных садов, и элегантных узоров. 

 

Инфраструктура комплекса: 

  • 3 Инфинити бассейна (55, 40 и 30 метров)
  • Сауна, парная, джакузи
  • Фитнес-центр
  • Детский центр
  • Терраса на крыше
  • Бесплатный Wi-Fi доступ в Интернет
  • Паркинг
  • Круглосуточная охрана
  • Система видеонаблюдения и защищенный доступ по карточке-ключу
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 32.9 – 49.2
Цена за м², USD 2,306 – 4,040
Цена квартиры, USD 76,639 – 156,116
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 76.6
Цена за м², USD 2,780
Цена квартиры, USD 212,886

Местонахождение на карте

Na Kluea, Таиланд

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Жилой комплекс
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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