Жилой комплекс

Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины.

Здание Tropicana состоит из восьми этажей с современными апартаментами с одной и двумя спальнями, площадью от 32 до 49 квадратных метров. Все апартаменты меблированы, в том числе полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты, кондиционеры и роскошная встроенная мебель. Экзотическая тема продолжена и в дизайне потрясающего лобби, и пышных живописных садов, и элегантных узоров.

Инфраструктура комплекса: