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Ультрасовременная вилла на острове Ко Панган в непосредственной близости от пляжа!
Прекрасный вариант для постоянного проживания, инвестирования или сдачи в аренду!
Западное побережье - самое красивое и привлекательное для жизни и инвестиций место на Пангане.
ROI НА АРЕНДЕ 11%+! Вил…
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Агентство
DDA Real Estate
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Уникальные апартаменты на колоритном острове Пханган!
Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность от 7%! Рассрочка!
В непосредственной близости от пляжа! Апартаменты меблированы!
7 PALM - комфортные условия для уединенного отдыха с самым красивым пляжем на острове, с белым пе…
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com