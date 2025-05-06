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Инвестирование в элитные апартаменты! Доходность от 8 %!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Все апартаменты с мебелью, сантехникой и бытовой техникой!
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Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном мест…
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Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!
Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды!
Есть рассрочк…
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DDA Real Estate
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Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
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Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий.…
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Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!
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Вблизи занменитых пляжей!
Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
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Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины.
Здание Tropicana состо…
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Дом сдан! Готов к заселению!
Все квартиры продаются в готовом виде, "под ключ", с высококачественной европейской отделкой, мебелью и бытовой техникой!…
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Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад!
Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
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Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Северной Паттайе! Это идеальный вариант для комфортной жизни и успешных инвестиций.
Доходность до 8% в год!
Ощутите функциональность пространства и спокойствие в эксклюзивном убежище HORIZON далёком о…
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Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле
Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон.
Особенности
собственный бассейн с джакуз…
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества.
Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пл…
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Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка!
Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
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Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью!
Доходность от аренды: до 8%
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Расстояние до пляжа: всего 500 метров!
AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живописном районе Thung Klom Tan, Паттайя! Рассрочка! Высокий потенциал аренды и роста цены в год! Полностью меблированные!
Уникальный и яркий жилой комплекс Koji Villa, расположенный в самом сердце крас…
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Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Есть рассрочка!
Дом сдан!
Апартаменты готовы к заселению!
Полностью меблированны!
До ближайшего пляжа: 1.3 км.
Once Pattaya - кондоминиум с…
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Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня.
Инфраструктура комплекса:
сады
тренажерный зал
лобби
бассейны…
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