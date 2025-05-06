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Продажа новостроек в Nong Pla Lai

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Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Na Kluea, Таиланд
от
$145,598
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Инвестирование в элитные апартаменты! Доходность от 8 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Все апартаменты с мебелью, сантехникой и бытовой техникой! Есть рассрочка! Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном мест…
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Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$179,159
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
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TRANIO
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Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$79,101
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
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Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$129,132
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий.…
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$87,785
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Tropicana
Жилой комплекс Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состо…
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Geo Estate
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Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$132,572
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Все квартиры продаются в готовом виде, "под ключ", с высококачественной европейской отделкой, мебелью и бытовой техникой!…
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DDA Real Estate
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Вилла
Вилла
Паттайя, Таиланд
от
$100,884
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад! Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
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Вилла HORIZON
Вилла HORIZON
Паттайя, Таиланд
от
$259,587
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в роскошные виллы с высоким потенциалом доходности в Северной Паттайе! Это идеальный вариант для комфортной жизни и успешных инвестиций. Доходность до 8% в год! Ощутите функциональность пространства и спокойствие в эксклюзивном убежище HORIZON далёком о…
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Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
2 объекта недвижимости 2
Роскошная жизнь уровня 5 звезд на пляже Вонгамат в тропическом стиле Этот роскошный кондоминиум от опытного застройщика Global Top Group состоит из 188 современных квартир в очаровательной тропической местности. Экзотическая тема продолжена в дизайне потрясающего лобби, пышных и живописны…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$672,518
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
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TRANIO
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Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Жилой комплекс Arom Wongamat с удобной планировкой
Na Kluea, Таиланд
от
$214,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 55
Arom Wongamat - новый роскошный небоскреб в 55 этажей в Паттайе, представляющий собой бутик- резиденцию высокого качества. Arom Wongamat расположен на берегу моря в районе Вогнамат– наиболее желаемый и богатый район города Паттайя. Расстояние до моря всего 50 метров, приватный выход на пл…
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Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Паттайя, Таиланд
от
$232,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка! Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$134,218
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Вилла KOJI VILLA
Вилла KOJI VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$294,955
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Привлекательное предложение для инвесторов: роскошные виллы с собственными бассейнами в живописном районе Thung Klom Tan, Паттайя! Рассрочка! Высокий потенциал аренды и роста цены в год! Полностью меблированные! Уникальный и яркий жилой комплекс Koji Villa, расположенный в самом сердце крас…
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Жилой комплекс Once Pattaya
Жилой комплекс Once Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$91,247
Количество этажей 32
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Есть рассрочка! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! Полностью меблированны! До ближайшего пляжа: 1.3 км. Once Pattaya - кондоминиум с…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$519,414
Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня. Инфраструктура комплекса: сады тренажерный зал лобби бассейны…
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TRANIO
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Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Na Kluea, Таиланд
от
$75,545
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
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