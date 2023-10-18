Новостройки в Ко Самуи, Таиланд

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Элитная квартира в Бопхуте (Самуи).
Апартаменты выполнены в современном дизайне с полной меблировкой и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания.
Удобства комплекса: круглосуточная стойка регистрации, консьерж, бассейн, оздоровительный центр, сауна, ресторан / бар, теннисный корт, фитнес-центр, детский бассейн, детский клуб, сад, наружная беговая дорожка.
Апартаменты выгодно расположены в туристическом центре острова Самуи, рядом с большинством необходимых для жизни объектов, включая международный аэропорт, и тем самым обеспечивает высокую доходность от аренды.
Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год.
Wing Samui предоставляет владельцам 5-летнюю дополнительную гарантию обратного выкупа!
Условия оплаты:
Бронирование - 25 000 THB
Подписание договора - 30%
Основа - 10%
Первый этаж - 10%
Второй этаж - 10%
Третий этаж - 10%
Четвертый этаж - 10%
Сдача объекта - 20%
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
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Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту
Качественная встраиваемая бытовая техника
Видеонаблюдение и круглосуточная охрана
Преимущества
Управление арендой: опционально
Гарантия обратного выкупа через 5 лет
Расположение и объекты поблизости
Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.
Уникальный проект на Самуи! Выход 10% - 12% годовых. Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте.
Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный
Дизайн интерьера Zen
Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни
Ultimate Living Solution
Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность
Несколько типов
Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей
Естественный поток
Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству
КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО
Основные моменты проекта
Freehold
Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан
Мега Проект
Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи.
Отличное расположение
Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.
Удобства высокого класса
2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад
Превосходный дизайн комфорта
Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным.
Конечный пункт отдыха
Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года.
10% -12% арендной платы
Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц
Программа вознаграждений отелей
Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру
Выкуп через 5 лет
Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц
Основные моменты проекта
Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks
< 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница
Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница
10минтов
< 10 минут
Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона
Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда