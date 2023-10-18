Новостройки в Ко Самуи, Таиланд

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Продажа новостроек в Ko Samui

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Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Жилой комплекс WING SAMUI CONDOMINIUM
Чавенг Ной, Таиланд
от
€76,408
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в  Бопхуте (Самуи). Апартаменты выполнены в современном дизайне с полной меблировкой и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания. Удобства комплекса: круглосуточная стойка регистрации, консьерж, бассейн, оздоровительный центр, сауна, ресторан / бар, теннисный корт, фитнес-центр, детский бассейн, детский клуб, сад, наружная беговая дорожка. Апартаменты выгодно расположены в туристическом центре острова Самуи, рядом с большинством необходимых для жизни объектов, включая международный аэропорт, и тем самым обеспечивает высокую доходность от аренды. Ожидаемая окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год. Wing Samui предоставляет владельцам 5-летнюю дополнительную гарантию обратного выкупа! Условия оплаты: Бронирование - 25 000 THB Подписание договора - 30% Основа - 10% Первый этаж - 10% Второй этаж - 10% Третий этаж - 10% Четвертый этаж - 10% Сдача объекта - 20% Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€88,898
Агентство: TRANIO
Комплекс предлагает широкий выбор квартир с 1 и 2 кроватями площадью от 24,22 м2 до 68,75 м2, адаптированных для удовлетворения всех потребностей. Удобства в комплексе: 2 бассейна, фитнес-зал, теннисный корт, детский клуб. Первая фаза состоит из 7 зданий, строительство которых начнется в марте и завершится в июне 2024 года. Удобства и оснащение в доме Замок с отпечатком пальца/ключ-картой и доступ к лифту Качественная встраиваемая бытовая техника Видеонаблюдение и круглосуточная охрана Преимущества Управление арендой: опционально Гарантия обратного выкупа через 5 лет Расположение и объекты поблизости Удобно расположен в центре Самуи, в Чавенге, самом известном и популярном туристическом районе с высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами.
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Многоквартирный жилой дом Wing Samui Condo
Ko Samui, Таиланд
от
€74,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Wing Samui Condo
Уникальный проект на Самуи!  Выход 10% - 12% годовых.  Функция выкупа через 5 лет! Возможность покупки в рублях или криптовалюте. Свободный кондоминиум Проект Отличное расположение / Роскошные услуги / Полностью меблированный   Дизайн интерьера Zen Натуральные материалы и оттенки Для спокойного образа жизни  Ultimate Living Solution Fingerprint & Keycard Lock Elevator Access Качество домашнего устройства встраивается в систему видеонаблюдения и 24/7 Безопасность    Несколько типов Диапазон 1 кровать и 2 кровати типа от 24,22 до 68,75 кв.м. с учетом всех потребностей Естественный поток Естественная циркуляция воздуха и вентиляции по всему пространству    КРЫЛЬ САМУЙ КОНДО Основные моменты проекта  Freehold Полное владение имуществом как для не тайских, так и тайских граждан Мега Проект Wing Samui Condo с 560 квартирами является крупнейшим и последним проектом кондоминиума на Самуи. Отличное расположение Удобно расположенный в центре Самуи, район Чавенг, самый известный и популярный район для туристов, также является районом с самым высоким спросом на аренду. Рядом с пляжем Чавенг, торговыми центрами, аэропортом, международными школами и больницами. Удобства высокого класса 2 бассейна / Теннисный корт / Фитнес-зал / Открытый беговой дорожка / Детский клуб Детская игровая площадка / 5000 + кв.м. Сад Превосходный дизайн комфорта Используйте концепцию климатического дизайна Чарльза Корреа, которая подчеркивает естественную циркуляцию воздуха и вентиляции во всех помещениях, что является одновременно экологичным и практичным. Конечный пункт отдыха Как дом для крупнейшего в Европе праздника, остров Самуи, второй по величине остров в Таиланде, известен во всем мире, и его число туристов растет с каждым годом. С 2010 года количество прибывающих в международный аэропорт Самуи неуклонно увеличивалось и достигло пика в 1 325 251 пассажира в 2019 году, что значительно больше, чем за 6 лет с 2013 года. 10% -12% арендной платы Преимущества от высокого спроса на аренду в районе Чавенг, количество отелей в соседних отелях превысило 70% со средней ставкой 1500 бат / ночь в 2019 году; долгосрочная аренда до 20 000 бат в месяц Программа вознаграждений отелей Позволяет проверить статус аренды в режиме реального времени по телефону, заработать баллы за аренду и использовать для проживания в отеле более чем в 100 направлениях по всему миру Выкуп через 5 лет Гарантированный вариант выкупа для всех приобретенных единиц                                                                                                                           Основные моменты проекта Гольф-клуб / Big C / Makro / Starbucks < 5 минут Международная школа Самуи / Международная больница Пляж Чавенг / Ходячая улица Чавенг < 5 минут Торговый центр / Бангкокская больница 10минтов < 10 минут Tesco / Cinema / Homepro Muay Thai / площадка для бадминтона Аэропорт / Panyadee Британская школа Рыбацкая деревня / Большой Будда    
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