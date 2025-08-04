  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Вилла MONO Champaca

Вилла MONO Champaca

Пхукет, Таиланд
от
$524,059
;
9
ID: 27384
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой!
Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%! 
Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле!

Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел, кладовая.

MONO Champaca - эксклюзивные одноэтажные виллы в японско-азиатском стиле с собственным соляным бассейном и системой Smart Home в 15 минутах от лучших пляжей Пхукета.

Удобства и инфраструктура: Gated community с охраной, видеонаблюдением, парковка на 2 автомобиля, фитнес, детская площадка, кафе, умная система Smart Home, соляной бассейн, терраса, лаунж-зона, ландшафтный сад.

Расположение:
- рядом: магазины, кафе, рестораны, зал для бокса;
- Nai Thon Beach – 13 мин;
- 11 км до аэропорта.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Пхукет, Таиланд

