Вилла MONO Champaca

Роскошные виллы с множеством удобств и развитой инфраструктурой!
Потенциальная доходность при аренде: ~ 6%!
Минималистичный премиум-дизайн в тропическом стиле!
Меблировка и отделка: полностью оборудованная кухня (духовка, холодильник, плита, вытяжка), встроенные шкафы, гостевой санузел, кладовая.
MONO Champaca - эксклюзивные одноэтажные виллы в японско-азиатском стиле с собственным соляным бассейном и системой Smart Home в 15 минутах от лучших пляжей Пхукета.
Удобства и инфраструктура: Gated community с охраной, видеонаблюдением, парковка на 2 автомобиля, фитнес, детская площадка, кафе, умная система Smart Home, соляной бассейн, терраса, лаунж-зона, ландшафтный сад.
Расположение:
- рядом: магазины, кафе, рестораны, зал для бокса;
- Nai Thon Beach – 13 мин;
- 11 км до аэропорта.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.