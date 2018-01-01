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Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд

Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
от
€93,182
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9
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О комплексе

Проект в Клонг Сан, одном из старейших районов Бангкока, рядом со станцией метро. Здание из красного кирпича, с лофтами и стандартными апартаментами с 1-2 спальнями. Из окон открывается вид на город. Из некоторых апартаментов есть вид на реку.

Основа для создания концепции ландшафтного дизайна проекта - фруктовые сады.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: полуолимпийский бассейн с морской водой 25 метров в длину, оборудованный фитнес-центр с кардио- и силовыми тренажерами, детский бассейн, просторный фруктовый сад с местами отдыха.

Другие удобства: творческая арт-студия, просторный бар Sky Bar и площадка с местами для отдыха с панорамным видом на реку и город, конференц-зал, круглосуточное видеонаблюдение и охрана, станция зарядки электромобилей.

Инфраструктура

Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса.

Проект находится недалеко от мест для отдыха, включая роскошные отели, художественные галереи, кафе и рестораны. Достопримечательность и крупный торговый центр ICONSIAM всего в 3 минутах ходьбы.

Комплекс расположен всего в 350 метрах от станции BTS Khlong San. От станции BTS Khlong San можно быстро и удобно добраться до центра города по зелёной линии.

Местонахождение новостройки
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд

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Жилой комплекс с панорамным видом на реку и город, рядом со станцией метро, Бангкок, Таиланд
Khlong Ton Sai Subdistrict, Таиланд
от
€93,182
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