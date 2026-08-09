Новостройки в Сураттхани, Таиланд

Сураттхани, Таиланд

Комплекс строится на участке площадью около 4000 м2 на окраине столицы Натон на острове Самуи, в очень тихом, но не изолированном месте! На этом участке строятся 16 домов, 8 из которых находятся в первом ряду прямо на пляже, и еще 8 домов во втором ряду рядом с пляжем. Можно приобрести полны…