  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Паттайя
  4. Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN

Паттайя, Таиланд
от
$618,206
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27403
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи!
Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса!

Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, создавая идеальное пространство для жизни и инвестиций.

Ключевые особенности проекта: европейская кухня с островом и опциональная тайская кухня, ванные комнаты премиум-класса, гардеробные, частный бассейн 8×4 м (с солёной водой), опция джакузи и солнечных панелей, двойной гараж с автоматическими воротами, кондиционеры, EV-зарядка для электромобилей, круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Локация:

- 2.5 км до пляжа Джомтьен;
- 900 м до магазинов и рынков;
- 5 км до Walking Street;
- быстрый доступ к Сухумвит роуд;
- близко к международным школам, гольф-клубам, ресторанам.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла The Harmony by Wallaya
Си Сунтон, Таиланд
от
$554,153
Вилла Manisa
Си Сунтон, Таиланд
от
$442,833
Вилла Pavara Vhana
Чонг Тале, Таиланд
от
$1,52 млн
Вилла Botanica Foresta класса люкс
Пхукет, Таиланд
от
$1,10 млн
Вилла Allthai Village
Теп Красатти, Таиланд
от
$460,350
Вы просматриваете
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$618,206
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Botanica Foresta II
Вилла Botanica Foresta II
Thalang, Таиланд
от
$948,391
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 403–572 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Botanica Foresta II – идеальный выбор для тех, кто ищет утонченную роскошь и гармонию с природой. Этот проект создан для состоятельных людей, ценящих комфорт, высокое качество жизни и надежные инвестиции. О локации: Расположенный в живо…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла Asherah villas
Вилла Asherah villas
Thalang, Таиланд
от
$839,971
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 1
Площадь 260–481 м²
8 объектов недвижимости 8
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Тем, кто мечтает о роскошной жизни на райском острове. Если вы цените современный дизайн, простор и близость к природе, Asherah Villas – ваш идеальный выбор. О локации: Asherah Villas расположены в живописном районе на западе Пхукета,…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Вилла THE MOMENTUM
Вилла THE MOMENTUM
Тхаланг, Таиланд
от
$671,298
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Лаяна: роскошная вилла с 3 спальнями и 4 ванными комнатами, идеально подходящая для комфортного проживания и аренды! Доступна рассрочка! Рост цены в год: разница в цене после сдачи может достигать 20–30%. The Momentum - это высокая концентрац…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации