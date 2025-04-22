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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и парками в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Чонг Тале, Таиланд
от
$671,849
14.04.2025
$668,906
13.04.2025
$669,300
12.04.2025
$665,883
11.04.2025
$672,600
10.04.2025
$662,180
09.04.2025
$670,861
08.04.2025
$669,274
07.04.2025
$674,752
06.04.2025
$674,813
05.04.2025
$672,892
04.04.2025
$677,335
03.04.2025
$617,738
02.04.2025
$618,880
01.04.2025
$620,246
31.03.2025
$620,680
30.03.2025
$620,510
29.03.2025
$623,029
28.03.2025
$623,462
27.03.2025
$623,663
26.03.2025
$621,071
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Описание Описание
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ID: 20744
ID новостройки на Realting
In CRM: 2354736
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

О комплексе

Первая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается под парки, бассейны, сады и озера.

Это первый проект на Пхукете, в котором есть собственный парк – площадь прогулочной зоны насчитывает 3,5 км, сады и парки занимают порядка 5 Га, вся дорожная инфраструктура находится под землей по периметру участка, освобождая все внутреннее пространство под благоустройство.

Комплекс состоит из 7 строений, в которых всего 141 резиденция. Предлагаются разные типы апартаментов от односпальных юнитов до пентхаусов с собственными бассейнами и террасами с видом на море.

Это отличное предложение как для личного проживания инвесторов, так и для сдачи в аренду.

Преимущества
  • Большая зеленая территория с собственным парком, садами и озерами.
  • Безопасность и приватность - территория комплекса закрыта для посещения посторонними людьми. Каждый заезд и вход будут оборудованы контрольно-пропускной системой и находиться под охраной.
  • В комплексе один из самых больших Wellness Центров в Азии со спортзалом в 1000 м2 .
  • Первая береговая линия пляжа Банг Тао.
Расположение и объекты поблизости

Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе острова и застраиваются престижными резиденциями.

Недвижимость находится всего в 50 метрах от престижного пляжа Банг Тао и в 5 минутах ходьбы от Лагуны.

  • Международный аэропорт - 30 минут
  • Торговый центр - 5 минут езды
  • Британская международная школа - 20 минут езды
  • Больница - 5 минут

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и парками в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$671,849
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