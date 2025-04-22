Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейнами и парками в 50 метрах от пляжа Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Первая очередь элитных апартаментов, расположенных в 50 метрах от пляжей Банг Тао и Лаян, Пхукет. Концепция всего проекта – создание жилого пространства, расположенного среди живописных парков, садов и озер, поэтому из всей площади земельного участка застраивается только 30%, а 70% остается под парки, бассейны, сады и озера.

Это первый проект на Пхукете, в котором есть собственный парк – площадь прогулочной зоны насчитывает 3,5 км, сады и парки занимают порядка 5 Га, вся дорожная инфраструктура находится под землей по периметру участка, освобождая все внутреннее пространство под благоустройство.

Комплекс состоит из 7 строений, в которых всего 141 резиденция. Предлагаются разные типы апартаментов от односпальных юнитов до пентхаусов с собственными бассейнами и террасами с видом на море.

Это отличное предложение как для личного проживания инвесторов, так и для сдачи в аренду.

Большая зеленая территория с собственным парком, садами и озерами.

Безопасность и приватность - территория комплекса закрыта для посещения посторонними людьми. Каждый заезд и вход будут оборудованы контрольно-пропускной системой и находиться под охраной.

В комплексе один из самых больших Wellness Центров в Азии со спортзалом в 1000 м2 .

Первая береговая линия пляжа Банг Тао.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Пляжи Банг Тао и Лаян — одни из самых востребованных районов для отдыха на Пхукете, которые находятся на северо-западе острова и застраиваются престижными резиденциями.

Недвижимость находится всего в 50 метрах от престижного пляжа Банг Тао и в 5 минутах ходьбы от Лагуны.