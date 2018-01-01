Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
Сдача в: 2023
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- более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах.
- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби.
Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море.
Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле.
В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты.
Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу!
Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д.
Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды.
Удобства:
- Бассейн на крыше
- Детский бассейн
- Фитнес центр
- Спа
- Лобби/ рецепшен
- Детская площадка
- Бизнес центр
- Ресторан
- Палуба для загара
- Офис управляющей компании на территории резиденции
- Охрана 24/7
- Видеонаблюдение 24/7
- Бесплатный Wi-Fi
- Сад
Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!