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Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€1,30 млн
;
6
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О комплексе

Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в двух шагах от пляжа.

  • Международный аэропорт Пхукета - 35 минут
  • Город Пхукет - 40 минут
  • Британская международная школа - 35 минут
  • Поле для гольфа - 30 минут
  • Торговый центр - 35 минут
  • Пляж Сурин - 5 минут
  • Пляж Патонг - 15 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€1,30 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Wyndham La Vita - это полностью готовый 5-ти звездочный отель, а также жилой комплекс в южной части острова, состоящий из 8-ми 7 этажных зданий и отдельно стоящего лобби. Все здания расположены на возвышенности, что позволяет комплексу быть самой высокой жилой точкой в данной части острова и иметь красивый вид на море. Комплекс выполнен с архитектурным дизайном в современном тропическом стиле. В комплексе хорошо организован 5-звездочный сервис, позволяющий жильцам насладиться роскошью и предлагающий различные апартаменты. Изюминка проекта - общий бассейн, построенный в виде лагуны, создающий теневую, спокойную и уединенную атмосферу! Удачное расположение обеспечивает комфортное проживание и высокий арендный потенциал. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Wyndham La Vita находится по адресу 99/99 Moo 2, Rawai , Meuang, Phuket, в одном из самых популярных и любимых туристами и местными жителями районов. Вблизи от моря и всех туристических мест: магазины, рестораны, 3 пляжа, смотровые площадки, рыбный рынок со свежими морепродуктами, детский развлекательный центр, прогулочный променад, озеро, спорт площадки и т. д. Пляжи Най Харн и Януи находятся в нескольких минутах езды. Удобства: - Бассейн на крыше - Детский бассейн - Фитнес центр - Спа - Лобби/ рецепшен - Детская площадка - Бизнес центр - Ресторан - Палуба для загара - Офис управляющей компании на территории резиденции - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Бесплатный Wi-Fi - Сад Позвоните нам! И мы непременно подберем Вам отличный вариант на просторах Таиланда!
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