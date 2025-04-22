Вилла Tri Vananda

Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао

Новый, выдающийся с точки зрения концепции проект стартовал в самой роскошной природной зоне элитного района Банг Тао, вблизи богатой инфрастуктурой его части. Он представит собой целостный, первый в своем роде оздоровительный жилой комплекс и курорт на Пхукете. Проект задуман как новый эталон здоровья в Азии.

Оздоровительный жилой комплекс, оздоровительный курорт и природный заповедник водно-болотных угодий будут расположены на 232 акрах земли. Только 15% земли будет застроено, сохраняя естественную планировку многих озер и предоставляя гостям и жителям доступ к обширным природным пространствам. Весь комплекс представляет собой сообщество нескольких поколений, основанное на ценностях здоровья, устойчивого развития и гостеприимства. Комплекс будет включать в себя жилые виллы, оздоровительный курорт и многофункциональный медицинский и оздоровительный центр, специализирующийся на интегративной и функциональной медицине, а также когнитивном благополучии. Застройка с низкой плотностью будет спроектирована как ориентированная на природу, с использованием возобновляемых источников энергии и многоуровневой системой фильтрации водно-болотных угодий. Жилые виллы полностью меблированы и оборудованы в различных конфигурациях с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями.

Эксперт в области спа и велнес-индустрии Сьюзан Хармсворт входит в консультативные советы Global Wellness Summit и Global Wellness Institute, а также экспериментальное консультирование под руководством удостоенного наград эксперта в области здравоохранения, благополучия и устойчивого развития Эми Макдональд, внесли неоценимый вклад в формирование оздоровительных программ курорта.