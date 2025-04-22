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Вилла Tri Vananda

Thalang, Таиланд
от
$1,43 млн
от
$2,619/м²
;
45 1
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 24577
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.03.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Теп Красатти
  • Город
    Thalang

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные виллы в сердце уникального оздоровительного курорта на Банг Тао

Новый, выдающийся с точки зрения концепции проект стартовал в самой роскошной природной зоне элитного района Банг Тао, вблизи богатой инфрастуктурой его части. Он представит собой целостный, первый в своем роде оздоровительный жилой комплекс и курорт на Пхукете. Проект задуман как новый эталон здоровья в Азии.

Оздоровительный жилой комплекс, оздоровительный курорт и природный заповедник водно-болотных угодий будут расположены на 232 акрах земли. Только 15% земли будет застроено, сохраняя естественную планировку многих озер и предоставляя гостям и жителям доступ к обширным природным пространствам. Весь комплекс представляет собой сообщество нескольких поколений, основанное на ценностях здоровья, устойчивого развития и гостеприимства. Комплекс будет включать в себя жилые виллы, оздоровительный курорт и многофункциональный медицинский и оздоровительный центр, специализирующийся на интегративной и функциональной медицине, а также когнитивном благополучии. Застройка с низкой плотностью будет спроектирована как ориентированная на природу, с использованием возобновляемых источников энергии и многоуровневой системой фильтрации водно-болотных угодий. Жилые виллы полностью меблированы и оборудованы в различных конфигурациях с одной, двумя, тремя и четырьмя спальнями.

Эксперт в области спа и велнес-индустрии Сьюзан Хармсворт входит в консультативные советы Global Wellness Summit и Global Wellness Institute, а также экспериментальное консультирование под руководством удостоенного наград эксперта в области здравоохранения, благополучия и устойчивого развития Эми Макдональд, внесли неоценимый вклад в формирование оздоровительных программ курорта.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 333.0 – 853.0
Цена за м², USD Цена по запросу
Цена квартиры, USD Цена по запросу

Местонахождение на карте

Thalang, Таиланд

Видеообзор вилла Tri Vananda

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Вилла Tri Vananda
Thalang, Таиланд
от
$1,43 млн
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