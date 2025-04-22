Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд

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Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
парковка
круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
Встроенная мебель
Кондиционеры
Бытовая техника
4 телевизора
Водонагреватели
Тайская кухня
Ворота на дистанционном управлении
Расположение и объекты поблизости
Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 5 км
Пляж Паттайи - 7 км
Пляж Central Festival Pattaya - 8 км
Пляж Джомтьен - 11 км
Международный аэропорт U-Tapao - 30 км
Местонахождение на карте
Паттайя, Таиланд
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- ежегодный доход …
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Агентство
DDA Real Estate
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Особенности вилл:
летний душ
терраса с зоной отдыха
бассейн
газон
гараж
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры в гостиной и спальнях
Потолочные вентиляторы во всех комнатах
Кухонная мебель и бытовая техника (электрическая варочная панель, плита, холодильник)
Водонагреватель 100 литров
…
Все виллы имеют бассейн, кондиционер, встроенный шкаф, кухню, ландшафтный дизайн.
Пакет мебели можно купить по желанию.
Преимущества
Все налоги и плата за передачу собственности будут разделены 50/50 между застройщиком и покупателем.
Гибкая схема оплаты.
Расположение и объекты поблизости
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