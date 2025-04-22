Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд

Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.

Особенности

собственный бассейн с джакузи

парковка

круглосуточная охрана

Встроенная мебель

Кондиционеры

Бытовая техника

4 телевизора

Водонагреватели

Тайская кухня

Ворота на дистанционном управлении

Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 5 км

Пляж Паттайи - 7 км

Пляж Central Festival Pattaya - 8 км

Пляж Джомтьен - 11 км

Международный аэропорт U-Tapao - 30 км

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости