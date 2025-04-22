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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$417,741
14.04.2025
$415,162
13.04.2025
$415,405
12.04.2025
$413,284
11.04.2025
$417,453
10.04.2025
$410,986
09.04.2025
$416,374
08.04.2025
$415,389
07.04.2025
$418,789
06.04.2025
$418,827
05.04.2025
$417,635
04.04.2025
$420,392
03.04.2025
$427,905
02.04.2025
$428,696
01.04.2025
$429,642
31.03.2025
$429,944
30.03.2025
$429,825
29.03.2025
$431,570
28.03.2025
$431,869
27.03.2025
$432,009
26.03.2025
$430,214
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20961
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386789
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.

Особенности

  • собственный бассейн с джакузи
  • парковка
  • круглосуточная охрана
Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная мебель
  • Кондиционеры
  • Бытовая техника
  • 4 телевизора
  • Водонагреватели
  • Тайская кухня
  • Ворота на дистанционном управлении
Расположение и объекты поблизости
  • Торговый центр Terminal 21 Pattaya - 5 км
  • Пляж Паттайи - 7 км
  • Пляж Central Festival Pattaya - 8 км
  • Пляж Джомтьен - 11 км
  • Международный аэропорт U-Tapao - 30 км

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
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от
$417,741
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Агентство
DDA Real Estate
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